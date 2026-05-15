Le pick n°1 de la Draft menace-t-il Bilal Coulibaly ?

La lottery a offert aux Washington Wizards ce qu’une franchise en reconstruction espère toujours : le premier choix de draft. Sur le papier, c’est une excellente nouvelle. Dans la réalité, cela ouvre aussi un tas de questions. Et l’une d’elles concerne directement Bilal Coulibaly.

Si Washington sélectionne bien AJ Dybantsa, comme beaucoup l’anticipent aujourd’hui, le Français pourrait-il se retrouver poussé vers la sortie ? La tentation existe de répondre trop vite. Même profil d’ailier long, même besoin de minutes, même nécessité de développement autour du ballon. Mais la situation est plus complexe que ça.

D’abord parce que les Wizards repartent quasiment de zéro. Cette franchise n’a pas encore une identité de jeu suffisamment claire pour décréter que tel ou tel jeune n’entre plus dans le projet. Cette saison a surtout ressemblé à une longue phase d’évaluation. On a vu des morceaux intéressants, mais pas vraiment une direction collective évidente.

Dans ce contexte, Bilal Coulibaly n’est pas forcément condamné par l’arrivée d’un numéro 1 de draft. Il n’a que 21 ans, il a encore montré des choses utiles et son profil défensif reste précieux dans une NBA où les grands extérieurs capables de tenir plusieurs postes ne courent pas les rues. Le vrai problème, comme souvent avec lui, se situe de l’autre côté du terrain.

Bilal a progressé par séquences, mais il n’a pas encore franchi le cap offensif attendu. Pour vraiment sécuriser sa place à long terme dans le projet, il doit devenir plus constant balle en main, plus fiable au tir, plus dangereux dans les lectures simples. Pas forcément se transformer en créateur numéro 2 du jour au lendemain, mais offrir assez de garanties pour ne pas être uniquement perçu comme un joueur de complément défensif.

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L’arrivée probable de Dybantsa change quand même la hiérarchie. Washington va choisir un joueur avec l’idée d’en faire le centre du projet. Tout repartira autour de lui. Et dans ce genre de configuration, les autres jeunes doivent vite prouver qu’ils peuvent être compatibles avec cette nouvelle timeline.

La bonne nouvelle pour Bilal, c’est qu’il est justement assez jeune pour entrer dans cette nouvelle phase. Il n’est pas un vétéran décalé par rapport au calendrier de reconstruction. Il peut encore grandir avec le futur numéro 1, surtout si les Wizards cherchent à construire une équipe longue, athlétique et défensive autour de leur nouvelle tête d’affiche. La question sera plutôt celle de la lisibilité du roster.

Quelle stratégie et quel roster pour les Wizards ?

Washington possède déjà plusieurs jeunes à développer, tout en ayant récupéré des joueurs beaucoup plus installés comme Trae Young et Anthony Davis. C’est là que le projet devient étrange. Si les Wizards veulent accélérer, ils devront peut-être rapidement trancher. S’ils veulent prendre leur temps, Bilal aura probablement encore une vraie chance d’exister.

Un départ n’est donc pas impossible, mais il ne semble pas imminent non plus.

L’hypothèse Lakers, évoquée lors de notre CQFR, est intéressante sur le papier. Los Angeles aura besoin de défense autour de Luka Doncic, surtout si LeBron James s’éloigne du projet. Un profil comme Coulibaly, long, mobile, capable de défendre fort sur les extérieurs, pourrait évidemment faire sens. Mais il faudrait que les Lakers aient les assets nécessaires, et surtout que Washington estime que Bilal n’est plus prioritaire dans sa reconstruction. Pour l’instant, ce serait prématuré.

Les Wizards n’ont pas encore assez vu Coulibaly dans un cadre stable pour tirer un trait définitif. Il a été blessé, utilisé dans une équipe confuse et rarement placé dans des conditions idéales pour grandir offensivement. Avant de le vendre, il serait logique de voir ce qu’il peut donner aux côtés du futur premier choix, avec une hiérarchie plus propre et un projet un peu plus structuré.

Mais le temps de l’évaluation confortable touche à sa fin. Avec le 1er pick, Washington entre dans une nouvelle étape. Bilal Coulibaly peut encore en faire partie. Mais il va devoir montrer rapidement qu’il n’est pas seulement un joli pari défensif, mais un vrai morceau du futur des Wizards.

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