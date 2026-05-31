Le programme complet des Finales NBA San Antonio – New York

Voici le jour, l’horaire et le lieu de tous les matches des Finales NBA 2026 entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks.

Les Finales NBA 2026 sont désormais connues. Au terme d'une finale de conférence Ouest haletante conclue par un succès dans le Game 7 sur le parquet d'Oklahoma City, les San Antonio Spurs ont rejoint les New York Knicks pour une affiche que peu d'observateurs avaient imaginée au début des playoffs.

Emmenés par Victor Wembanyama, les Texans ont éliminé le Thunder, champion en titre, et tenteront désormais de décrocher le sixième titre NBA de leur histoire. En face, les Knicks retrouvent les Finales pour la première fois depuis 1999 et rêvent d'offrir à New York un premier sacre depuis 1973.

Une chose est déjà certaine : la NBA couronnera un nouveau champion. San Antonio n'a plus soulevé le trophée Larry O'Brien depuis 2014, tandis que New York attend ce moment depuis plus d'un demi-siècle. Quelle que soit l'issue de la série, la ligue connaîtra donc un huitième champion différent en huit saisons.

Le programme des Finales NBA 2026 (heure française)

Game 1 : dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 juin à 2h30 — Knicks @ Spurs (San Antonio)

dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 juin à 2h30 — Knicks @ Spurs (San Antonio) Game 2 : dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juin à 2h30 — Knicks @ Spurs (San Antonio)

dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juin à 2h30 — Knicks @ Spurs (San Antonio) Game 3 : dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 juin à 2h30 — Spurs @ Knicks (New York)

dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 juin à 2h30 — Spurs @ Knicks (New York) Game 4 : dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin à 2h30 — Spurs @ Knicks (New York)

dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin à 2h30 — Spurs @ Knicks (New York) Game 5* : dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin à 2h30 — Knicks @ Spurs (San Antonio)

dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin à 2h30 — Knicks @ Spurs (San Antonio) Game 6* : dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juin à 2h30 — Spurs @ Knicks (New York)

dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juin à 2h30 — Spurs @ Knicks (New York) Game 7* : dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin à 2h30 — Knicks @ Spurs (San Antonio)

* si nécessaire