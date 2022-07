Le sample du coloris Paprika de la Air Jordan 8 va voir le jour

Jordan Brand fouine dans son coffre fort et met en lumière un sample de la Air Jordan 8, jamais édité jusqu'ici. Dénommé Paprika, le coloris mélange noir, rouge et blanc, donnant un côté très africain à l'ensemble, qui n'est pas sans nous rappeler... la toute première Adidas Mutumbo. La midsole est agrémentée d'un dessin explosif, et le traditionnel Jumpman en peluche de la languette en neoprene est remplacé par un logo Sky Jordan.

Le reste est classique sur la silhouette de 1993, avec du cuir, du nubuck et le fameux strap croisé orné du numéro 23.

Annoncée pour le moment en taille GS (jusqu'au 40 maximum), cette Jordan 8 sortira le 23 septembre prochain.

Les images de la Air Jordan 8 Paprika