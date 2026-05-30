Dans le Ce à Quoi Il Fallait Répondre de cette semaine, Théo et Shaï se penchent sur vos questions au sujet de l'avenir des Pistons, des Pelicans, de Guerschon Yabusele, des Spurs et d'une confrontation hypothétique entre le Thunder de Kevin Durant et celui de Shai Gilgeous-Alexander.

Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

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