L’Oklahoma City Thunder étudie plusieurs pistes sur le marché des transferts. D’après Evan Sidery de Forbes, la franchise texane serait disposée à écouter des offres concernant le Français Ousmane Dieng, ancien lottery pick âgé de 22 ans.

Selon ces informations, Oklahoma City chercherait à associer le contrat expirant de Dieng, évalué à 6,6 millions de dollars, à un futur choix de premier tour de draft, dans l’objectif de récupérer un joueur plus expérimenté. Une démarche cohérente avec l’évolution du Thunder, désormais installé parmi les équipes ambitieuses de la ligue.

Un profil encore jeune mais peu installé

Sélectionné en 11e position de la draft 2022 par les Knicks avant d’être transféré dans la foulée à Oklahoma City, Ousmane Dieng n’a jamais réellement réussi à s’imposer dans la rotation sur la durée. En quatre saisons NBA, l’ailier français a disputé 126 matches, alternant régulièrement entre la NBA et la G League.

Cette saison, il affiche des moyennes modestes de 4,4 points et 1,8 rebond en 12,5 minutes, réparties sur 17 rencontres. Des chiffres qui reflètent un rôle limité, malgré un potentiel toujours jugé intéressant par certaines franchises en reconstruction.

Une valeur de complément dans un trade plus large

Toujours jeune et doté d’un profil polyvalent, Dieng pourrait représenter une option à moyen terme pour une équipe prête à lui offrir davantage de responsabilités. Pour le Thunder, l’enjeu semble surtout financier et stratégique : utiliser un contrat arrivant à expiration pour ajuster l’effectif autour de son noyau principal.

À noter qu’Ousmane Dieng faisait également partie de l’effectif sacré champion NBA avec Oklahoma City lors de la saison 2024-25, un contexte qui a pu limiter ses opportunités individuelles dans une équipe très compétitive.

En l’absence de discussions finalisées, aucune destination précise n’a pour l’instant été évoquée. Mais cette ouverture au dialogue confirme qu’Oklahoma City reste actif sur le marché, prêt à sacrifier un jeune joueur de rotation pour renforcer immédiatement ses ambitions.

