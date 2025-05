Le trade audacieux pour ramener Kevin Durant aux Sixers

Les Philadelphia Sixers seraient prêts à échanger Paul George et le troisième choix de la draft pour rameuter Kevin Durant en Pennsylvanie.

Les Philadelphia Sixers sont dans une situation délicate. Le genre de bourbier qui pousse les dirigeants NBA à prendre des risques, parfois avec brio, souvent en finissant par se mettre encore plus dans la mouise. La franchise de Pennsylvanie était censée viser le titre la saison dernière et elle a finalement terminé avec l’un des plus mauvais bilans de la ligue avant d’hériter du troisième choix de la draft. Un pick intéressant qui pourrait servir de monnaie d’échange dans un trade.

Enfin ça, c’est en imaginant donc que Joel Embiid puisse revenir d’une énième opération et retrouve son meilleur niveau de jeu. Daryl Morey et les Sixers sont à un carrefour. Ils peuvent profiter de ce choix de draft pour éventuellement essayer de se reconstruire ou alors s’en servir comme asset pour renforcer un effectif qui a montré de sérieuses limites l’an dernier.

L’aubaine, c’est qu’il y a une franchise encore plus désespérée. Les Phoenix Suns. L’organisation de l’Arizona n’a pas de picks et très peu de marge de manœuvre. Elle cherche un moyen de se relancer après avoir hypothéqué son avenir et ses finances pour une formation qui ne s’est même pas qualifiée pour les playoffs.

Jonathan Givony d’ESPN révèle que les Sixers seraient enclins à attacher leur troisième choix de draft au contrat de Paul George pour éventuellement récupérer une autre star. On peut penser à Kevin Durant par exemple. Le deal de PG est catastrophique (payé plus de 55 millions jusqu’en 2028 alors qu’il sort d’une saison désastreuse) mais les Suns mettraient aussi la main sur un jeune joueur capable d’incarner l’avenir du club.

Pour Philly, c’est une occasion unique de se débarrasser de George, de gagner en compétitivité tout en gagnant un peu de flexibilité financière sur le long terme. Maintenant vu l’incertitude autour de l’état de santé d’Embiid, est-ce que ce n’est pas trop risqué de laisser filer un joueur comme Ace Bailey ou V.J. Edgecombe, les deux prospects attendus autour de la troisième place ? Ce serait un sacré pari.