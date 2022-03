Le weartest de la Puma MB.01

Véritable attraction depuis son arrivée en NBA, le plus jeune des frangins Ball a beaucoup fait parler de lui dans la sneakersphere, notamment en surprenant tout son monde lors de l'annonce de la signature avec Puma (merci surtout d'avoir laissé de côté l'infamie BBB). Son tout premier modèle signature, la MB.01 est un carton et nous voulions vraiment le tester. Game on !

CONFORT

C'est la première surprise de ce modèle : quand on le sort de sa jolie boite transparente, on a l'impression d'avoir pris 2 tailles au dessus mais une fois enfilé, l'effet d'optique se transforme en un sizing "true to size". Le pied est totalement verrouillé et cela nous a donné l'impression des Pump d'antan, une sorte de compression loin d'être désagréable. Du coup comme tout est rembourré, notamment la languette, le laçage est un peu compliqué, mais une fois le coup de main pris, c'est du tout bon.

C'est une version mid, même mid ++, ce qui peut paraitre curieux quand on voit récemment les tiges utilisées par les meneurs. Mais toutes les formes sont homogènes et assez arrondies, donc pas de point de gêne, rien qui appuie sur un os ou qui coupe la circulation. En un mot : c'est très moelleux, peut être même un peu trop diront les plus grincheux.

Dernier constat et pas des moindre : la chaussure est prête à l'emploi. Pas besoin d'attendre de jouer 2-3 fois pour qu'elle se fasse, c'est un modèle game ready.

8,5/10

AMORTI

Vraiment sympa. La MB.01 dispose d'une mousse Nitro Foam et EVA sur la semelle intermédiaire, ce qui donne un bel amorti tout en laissant des sensations agréables pour les meneurs sur les changements de direction. Pour rapidement résumer, il y a moins de courtfeel que sur une Kyrie, mais ce n'est pas non plus handicapant sur les démarrages et accélérations. En tout cas c'est agréablement réparti et on a une vraie sensation de stabilité.

8/10

TRACTION

C'est certainement le point le plus discutable de cette MB.01 : pour avoir joué en indoor sur sol poussiéreux, il fallait assez souvent passer la main sur la semelle pour nettoyer, et c'était un peu glissant, comme si la semelle avait besoin de se chauffer pour adhérer au maximum. Puma a confirmé avoir mis un soin tout particulier au grip de cette semelle en caoutchouc pour que le jeune Ball puisse briser toutes les chevilles de ses adversaires, donc il faut leur faire confiance. Car en effet pour avoir joué ensuite sur un parquet bien nettoyé, rien à dire, l'accroche est bonne. A noter que la semelle remonte sur les côtés à la manière d'une cage pour donner encore plus de stabilité à l'ensemble.

Nul doute que sur les playgrounds cela sera suffisant avec les aspérités des sols extérieurs.

7,5/10

DURABILITE

C'est LaMelo lui même qui en a émis le souhait : il voulait des matériaux simples et légers. C'est donc un monomesh qui recouvre tout le pied. A l'instar d'une Curry, cela permet de gagner immédiatement en souplesse. Le pied respire plutôt bien, même si c'est assez dense et épais. Mais cela veut également dire que c'est résistant, ce qui confirme que cette MB.01 pourra facilement s'exporter sur les playgrounds., notamment avec le renfort TPU sur l'avant. Pour l'abimer ou passer à travers, il va falloir y aller très TRES fort...

9/10

LOOK

Qu'on aime ou pas l'ensemble, il faut bien reconnaitre que les designers y ont mis tout leur coeur. Mille détails et motifs sont présents, et de nombreux clins d'oeils au joueur et à ses tatouages sont placés un peu partout sur la chaussure. Même la boite est chiadée. De là à l'imaginer dans la durée gagner une street cred, il y a quand même un pas à franchir. Mais au niveau originalité, la MB.01 est reconnaissable entre mille, donc que demander de plus pour être le plus beau sur le terrain ?

8/10

VERDICT

La Puma MB.01 est une réussite pour un premier essai, parfaitement calé sur l'image du sophomore de Charlotte. On sent un vrai soin apporté au look, et si c'est un peu moins léger qu'une Kyrie ou d'autres chaussures de meneurs, il n'y a pas à rougir, loin de là. On valide le coté mid pour rassurer les flippés du low top, et notre seul bémol sera sur l'adhérence en milieu poussiéreux. Le reste, c'est du solide, servi par un prix de 125 € qui reste largement abordable pour un modèle signature.

16,5 / 20