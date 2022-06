“LeBron aurait gagné 15 titres s’il avait joué en 1975”, d’après Lou Williams

Parmi les discussions les plus amusantes, bien qu'inutiles dans le fond, sur le basket, il y a ces hypothèses sur ce qu'auraient donné certains joueurs s'ils avaient pu se télétransporter à une autre époque. Dans le podcast de Gilbert Arenas, "No Chill Gil", Lou Williams et l'Agent Zero ont discuté de l'évolution du jeu et du fait qu'à leurs yeux les joueurs actuels étaient infiniment plus forts que leurs aînés. Williams a pris pour exemple LeBron James.

"On en parle souvent avec mes amis. Imagine si on déposait LeBron James, le LeBron d'aujourd'hui, en 1975 ? Frérot, il aurait gagné 15 titres d'affilée. Prends même juste le moins bon joueur NBA actuel auquel tu peux penser et transporte-le en 1968..."

Il est évident que le LeBron de 2004 à aujourd'hui, déposé en 1975 grâce à une machine à remonter dans le temps, aurait été totalement injouable. Mais on peut aussi se dire que s'il était simplement né dans les années 50 et avait été un contemporain des joueurs de 1975, il n'aurait pas eu accès aux mêmes choses qui lui ont permis de devenir le phénomène que l'on connaît. Pas les mêmes structures, pas les mêmes entraînements, pas les mêmes soins pour récupérer, ni le même argent.

Le King aurait quand même été le King et le meilleur joueur de son époque, ça ne fait aucun doute. Par contre, rien ne garantit qu'il se serait taillé un palmarès similaire ou supérieur à celui de Bill Russell, recordman du nombre de titres (11).

On ne saura jamais ce qui se serait passé et c'est peut-être mieux comme ça. Profitons des joueurs dans l'époque qui leur est dévolue, en prenant le contexte de chaque époque en compte. Le procédé semble quand même plus juste. La vérité est sans doute qu'un grand joueur aurait trouvé le moyen d'exceller à n'importe quelle époque.

Imagine if LeBron played in 1975 😂 This take is spot-on 🎯 pic.twitter.com/SWUpP5bB7c — LeBron History 🏀 (@bronhistory) June 15, 2022

