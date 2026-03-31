À 41 ans, LeBron James continue d’écrire l’histoire en battant encore son propre record en NBA. Son coach ne sait plus quoi dire tant il est impressionné.

LeBron James continue de repousser les limites du temps. Lors de la victoire des Los Angeles Lakers face aux Washington Wizards (120-101), la superstar a encore marqué l’histoire en battant… son propre record. Et en laissant son coach JJ Redick sans mot.

Un nouveau triple-double record à 41 ans

Privés de Luka Doncic, suspendu pour accumulation de fautes techniques, les Lakers se sont reposés sur LeBron James. Résultat : une performance complète et décisive.

Avec 21 points, 12 passes et 10 rebonds en 33 minutes, LeBron James a signé un triple-double, devenant une nouvelle fois le joueur le plus âgé de l’histoire de la NBA à réaliser une telle ligne statistique.

À 41 ans, il améliore ainsi un record qu’il détenait déjà, établi quelques jours plus tôt. Une longévité exceptionnelle pour un joueur qui dispute actuellement sa 23e saison NBA.

JJ Redick ne sait plus quoi dire

Après la rencontre, JJ Redick n’a pas caché son admiration face à la capacité de LeBron James à rester performant malgré les années.

« Il mérite tous les éloges. Je ne sais plus quoi dire à son sujet à ce stade. J’ai essayé de faire toutes les versions possibles du même discours sur sa longévité, mais ce soir, je n’ai rien de nouveau. »

Le coach des Lakers, ancien joueur NBA, continue de mesurer l’exception que représente LeBron James, capable d’enchaîner les performances de haut niveau même passé la quarantaine.

Une performance encore décisive pour les Lakers

Dans un contexte où les Lakers devaient composer sans Luka Doncic, cette prestation a permis à l’équipe de s’imposer sans trembler face à Washington.

Sur la saison, LBJ tourne encore à plus de 20 points de moyenne, confirmant qu’il reste un facteur majeur dans les ambitions de Los Angeles à l’approche des playoffs.

À 41 ans, le temps passe… mais LeBron James continue de faire tomber les records.