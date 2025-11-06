Bonne nouvelle pour les fans des Lakers : LeBron James a été officiellement autorisé à reprendre les activités de contact sur le terrain. Selon Shams Charania d’ESPN, il sera réévalué dans une à deux semaines, avec pour prochaine étape une montée en puissance vers le jeu à cinq contre cinq. Une lueur d’espoir pour voir le King enfin débuter la saison avec Los Angeles, lui qui n’a pas encore joué cette année en raison d’une sciatique persistante.

Les Lakers ont pour l’instant bien géré son absence. Avec un bilan de 7 victoires pour 2 défaites, ils entament un road trip chargé, avec des déplacements à Atlanta, Charlotte, Oklahoma City, New Orleans et Milwaukee. Cette période permettra de tester leur profondeur, mais surtout de préparer le terrain pour le retour de LeBron.

L’arrivée du King sur le parquet pourrait transformer cette équipe 2025-2026, déjà dynamique grâce à Luka Doncic et Austin Reaves, qui s’éclatent cette saison. La grande interrogation reste de savoir comment LeBron s’intégrera dans un collectif qui a trouvé son rythme sans lui, et comment ses qualités de leader et de playmaker influenceront le jeu des Lakers dans les prochaines semaines.

Les amateurs de basket retiennent leur souffle : le retour de LeBron pourrait non seulement lancer sa saison, mais aussi redéfinir le potentiel de ces Lakers dès ce début de campagne.