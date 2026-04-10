LeBron James s’est montré ému en évoquant sa rivalité avec Stephen Curry. Une rivalité toute proche de la fin.

Après la victoire des Los Angeles Lakers face aux Golden State Warriors, LeBron James a pris un moment pour évoquer sa rivalité avec Stephen Curry.

Une rivalité marquante de ces dernières années… mais qui pourrait ne plus durer très longtemps. Absent pour cette rencontre, Stephen Curry a manqué un duel devenu rare, ce qui a visiblement poussé LeBron James à prendre du recul.

« On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve »

Interrogé après le match, le leader des Lakers a reconnu que ces affrontements pourraient bientôt disparaître.

« On ne s’en rendait même pas compte jusqu’à aujourd’hui. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, ni si on aura encore l’occasion de s’affronter. »

Une prise de conscience liée à l’âge, mais aussi aux blessures qui compliquent désormais ces rendez-vous.

Un respect profond entre deux légendes

LeBron James a également insisté sur l’importance de cette relation avec Stephen Curry, au-delà de la rivalité sportive.

« On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. C’est toujours un plaisir, toujours un honneur d’être sur le terrain avec lui. »

Deux joueurs qui ont marqué une époque, notamment à travers leurs confrontations en Finales NBA.

Des duels de plus en plus rares

Avec les années qui passent, ces face-à-face deviennent moins fréquents. Cette saison, les deux stars ne se sont même pas affrontées.

Un constat qui renforce l’émotion de LeBron James, conscient que chaque opportunité de jouer contre Stephen Curry pourrait être l’une des dernières.