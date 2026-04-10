Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Raptors : 114-128

Bulls @ Wizards : 119-108

Pacers @ Nets : 123-94

Celtics @ Knicks : 106-112

Sixers @ Rockets : 102-113

Lakers @ Warriors : 119-103

- Le choc de la nuit à l'Est a vu New York prendre le dessus sur des Celtics qui se sont présentés au Madison Square Garden sans Jaylen Brown, mais avec Jayson Tatum, sur les lieux de sa grave blessure au tendon d'Achille il y a un peu moins d'un an. L'homme du match se nomme Josh Hart, magnifique dans le 4e QT avec 15 de ses 26 points et des paniers clutch (deux 3 points dans les 42 dernières secondes) pour accompagner les 25 points et 10 passes de Jalen Brunson. En face, Tatum a très bien maîtrisé le contexte émotionnel et a compilé 24 points, 13 rebonds et 8 passes.

Boston doit seulement gagner un match sur les deux prochains pour valider sa 2e place, mais s'exposera à la 3e place en cas de double-défaite. Les Knicks, pour leur part, ont d'ores et déjà réussi à avoir un meilleur bilan que la saison dernière avec Tom Thibodeau.

- Les Raptors ont sweepé le Heat cette saison et à chaque fois avec au moins 10 points d'avance. Voilà qui s'apparente quand même un peu (beaucoup) au statut de bête noire à l'Est et ça s'est confirmé cette nuit. Toronto a construit un nouveau joli succès (128-114) contre Miami, et s'est rapproché d'une qualification directe pour les playoffs à deux matches de la fin de la saison régulière. Brandon Ingram a rendu une copie de haut niveau, avec 38 points, 7 passes et 7 rebonds pour permettre aux joueurs de Darko Rajakovic de prendre la 5e place à Atlanta, qui a un bilan égal mais pas un moins bon bilan sur les confrontations directes. Pour les Floridiens, la méforme est réelle (10 défaites en 13 matches) au plus mauvais moment et la 10e place semble impossible à éviter désormais.

- Sale journée pour Philadelphie hier. Les Sixers ont d'abord appris que Joel Embiid souffrait d'une appendicite, ce qui met en péril sa participation au play-in. Puis ils ont été vaincus, fort logiquement, par les bouillants Rockets, qui ont décroché une 8e victoire consécutive grâce notamment aux 29 points de Kevin Durant. Philly, qui reste sur trois défaites de suite, jouera le play-in et dans une forme pour le moins incertaine, ce qui est un euphémisme. Houston, pour sa part, continue de tenter de mettre la pression sur Denver pour récupérer la 3e place à l'Ouest.

- Les Lakers ont un peu sorti la tête de l'eau en allant gagner sur le parquet des Warriors, qui avaient laissé Stephen Curry au repos. LeBron James, lui, s'est décarcassé et a terminé avec 26 points et 11 passes, tout en s'abimant un peu le poignet sur un contre sur Pat Spencer. Le King a aussi reçu la première passe décisive d'un fils pour son père, lorsque Bronny l'a envoyé au dunk dans cette partie. Deandre Ayton a cette fois réussi à "attraper le ballon", comme l'espérait JJ Redick, et a inscrit 21 points.

THE FIRST-EVER SON-TO-FATHER ASSIST IN NBA HISTORY! BRONNY BOUNCES IT.

LEBRON SLAMS IT. https://t.co/I3ILyCR1L3 pic.twitter.com/xaMFaVHjL5 — NBA (@NBA) April 10, 2026

- Les Bulls ont recollé à la 11e place de l'Est avec un bilan égal à celui de Milwaukee en dominant Washington (119-108). Outre le record en NBA de Leonard Miller (26 pts, 11 rbds), les 31 points de Tre Jones et les 27 de Collin Sexton, on retiendra malheureusement que Guerschon Yabusele s'est démis l'épaule en début de 3e quart-temps et n'est pas revenu au jeu ensuite. Aucun des deux Français des Wizards n'a participé à cette 24e défaite en 25 matches. Alex Sarr a d'ailleurs d'ores et déjà été envoyé en vacances forcées pour soigner son orteil.

- Au jeu du qui perd gagne entre Brooklyn et Indiana, ce sont les Nets qui ont ajouté une défaite précieuse de plus à leur tableau de chasse. Les Pacers l'ont emporté largement (123-94) avec 7 joueurs à au moins 10 points, dont Obi Toppin (26 pts), meilleur marqueur de la rencontre. Nolan Traoré n'était pas sur la feuille de match, au contraire de Trevor Scott - rien à voir avec Travis - un rookie de 29 ans qui ajoué 40 minutes, comme les aime Antoine.