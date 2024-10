LeBron et Bronny devraient marquer l’histoire dès le premier match de la saison

LeBron James et Bronny James ont partagé le terrain ensemble pendant quelques minutes cette semaine lors d'un pré-saison. On se doutait que l'histoire allait s'écrire de manière officielle au cours de la saison, mais peut-être pas dès le premier match.

D'après les informations de Shams Charania d'ESPN - il va falloir s'y habituer - JJ Redick a pour projet de faire jouer le rejeton du King dès la reprise de la saison, lors de la rencontre entre les Los Angeles Lakers et les Minnesota Timberwolves, à la Crypto.com Arena. LeBron et Bronny deviendront alors le premier tandem de père et fils à évoluer ensemble dans un match NBA.

Sur ce que l'on a vu jusque-là, il est difficile d'affirmer que Bronny James a réellement le niveau pour jouer en NBA, mais la franchise, le coaching staff et LeBron semblent sur la même longueur d'ondes et ne voit pas d'inconvénients à ce qu'il fasse partie de la rotation en début de saison. Initialement, Redick avait indiqué que Bronny passerait pas mal de temps en G-League...