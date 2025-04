LeBron et les nouveaux Warriors : même pas peur

Les Golden State Warriors sont effrayants depuis l'arrivée de Jimmy Butler, avec un bilan ultra positif et un retour dans le top 5 de la Conférence Ouest. La nuit dernière, Stephen Curry et ses camarades ont été gagner sur le parquet des Los Angeles Lakers, lors de l'affiche de la nuit. Malgré la belle impression laissée à nouveau par les Warriors, LeBron James (33 pts) n'a pas semblé paniqué par la perspective de retrouver cet adversaire qu'il connaît très bien en playoffs dans quelques semaines.

"Je les ai déjà affrontés avec de grosses recrues. La dynamique de leur équipe a déjà changé par le passé. J'ai dû les affronter quand ils ont ajouté Kevin Durant à leur équipe... (sourire). Jimmy Butler est fort. Il leur apporte sa dureté et c'est un gars avec l'ADN pour gagner des titres", a expliqué LeBron.

LeBron James a remporté une bague face aux Warriors avec Stephen Curry et sans Kevin Durant. LeBron James a aussi remporté une bague face au Heat avec Jimmy Butler. Et même contre OKC avec Kevin Durant. Il n'allait donc pas répondre que c'était peine perdue et que Golden State était devenu invincible. Surtout que les Lakers eux-mêmes ont fait un move spectaculaire avec l'arrivée de Luka Doncic...

