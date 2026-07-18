LeBron James agacé par les débats sur sa retraite

A 41 ans, l'ailier LeBron James a réalisé une mise au point sur les nombreux débats autour de son départ en retraite.

A 41 ans, LeBron James va prolonger le plaisir en NBA. Si l'identité de sa future équipe n'est pas encore connue, l'ailier va bel et bien poursuivre sa carrière. Et comme souvent ces dernières années, de nombreux observateurs s'interrogent sur les intentions du King pour son départ en retraite.

Va-t-il seulement signer un contrat d'un an afin de tirer sa révérence au terme de la saison 2026-2027 ? Peut-il encore s'engager sur plusieurs années ? De son côté, le natif d'Akron se montre ainsi lassé par les débats autour de son âge.

Lors de l'enregistrement de son émission "The Shop" avec notamment Novak Djokovic, James a réalisé une mise au point.

"J’adore ce jeu, et l’idée selon laquelle ça doit s’arrêter, il faut que ça cesse. On voit ça avec les artistes de R&B et les musiciens. On le voit avec nous dans le sport. Il y a toujours des discussions du genre : 'Quand est-ce qu’il va prendre sa retraite ? Il faut qu’il arrête. Puis il a tel âge, il a tel âge.'

Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu’on essaie de pousser vers la sortie des gens qui sont encore à un haut niveau ? Et pourquoi on essaie d’imposer ce refrain du 'il est temps de prendre sa retraite' ? Des gars comme Bruce Springsteen ou d’autres grands musiciens, ils sont toujours en tournée.

Si on se consacre toujours à notre art, si on apporte encore quelque chose au sport, si on ne manque pas de respect au jeu et qu’on donne tout ce qu’on a pour ce sport, tout en générant toujours des revenus, alors pourquoi pas ?

Moi, je joue encore, j’aime toujours ça, alors je tente simplement d’en tirer le maximum jusqu’au bout", a-t-il insisté.

Avec un tel discours, LeBron James semble encore loin de dire stop...

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