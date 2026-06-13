A l'approche de la Free Agency, l'agent de LeBron James, Rich Paul, a évoqué l'intérêt suscité par son client sur le marché.

Quel avenir pour LeBron James ? Agent libre cet été, l'ailier des Los Angeles Lakers n'a pas encore donné le moindre indice sur son futur. A 41 ans, le King semble tout de même bien parti pour poursuivre sa carrière. Sous les couleurs californiennes ? Il s'agit de la grande interrogation.

Jusqu'à maintenant, les Angelenos s'imposent comme les favoris logiques pour conserver LBJ. Cependant, d'autres équipes, comme les Golden State Warriors, risquent de passer à l'offensive. Et à l'approche de la Free Agency, l'agent de James, Rich Paul, a décidé de faire monter la pression.

"Nous avons reçu des appels de plusieurs équipes, toutes enthousiastes à l'idée que LeBron James joue dans leurs rangs. Je crois qu'il a 10-12 équipes qui nous ont contactés. LeBron James va prendre tout le temps qu'il lui faut et qu'il souhaite", a fait savoir l'homme d'affaires pour le Pat McAfee Show.

Malgré le poids des années, le natif d'Akron a su se maintenir à un très haut niveau. Il n'est donc pas étonnant de le savoir courtisé sur le marché. En revanche, tout risque de dépendre de ses exigences financières.

Payé 52,6 millions de dollars en 2025-2026, LeBron James risque de devoir baisser son salaire pour intégrer un projet ambitieux.

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