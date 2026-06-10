LeBron James sur le G.O.A.T. : « Personne au-dessus de moi »

LeBron James ne sait pas encore s’il va continuer sa carrière en NBA la saison prochaine. En revanche, lorsqu’il est questionné au sujet du plus grand joueur de tous les temps, sa réponse se veut plus directe. « Je ne prend personne au-dessus de moi. C’est évident pour moi. Mais je pense que Mike [Jordan] dirait la même chose. Kobe dirait la même chose. Magic aussi. Bird. Shaq pourrait dire de même. Wilt. Kareem. Je pense qu’aucun d’entre nous ne voit quelqu’un au-dessus. Si un GM nous regardait jouer et qu’il devait drafter un gars en premier, je pense que ce serait dur de ne pas me prendre moi. »

Le King avait récemment déclaré que son jeu était sans doute « un peu meilleur » que celui de Michael Jordan et il en remet donc une couche. De toute façon, c’est un débat sans fin. Les partisans de l’ancienne légende des Chicago Bulls sont encore nombreux et il le considère comme le plus grand. Ce qui n’est d’ailleurs pas tout à fait la même chose que « le plus fort. » Les définitions sont parfois floues… c’est ce qui peut créer la confusion autour de la discussion. LeBron James a lui aussi de plus en plus de fans qui le voient comme le G.O.A.T. Ce qui fait sens après une si longue carrière.

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