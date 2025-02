Mark Williams, l’hypocrisie des Hornets est officielle 🤐

Les Los Angeles Lakers ont annulé le trade avec les Charlotte Hornets pour Mark Williams dimanche. Dans la foulée de cette décision, la franchise de Caroline du Nord s'est presque félicité de cette nouvelle dans un communiqué assez lunaire.

Et les Hornets, tellement heureux de récupérer le pivot, ont décidé... de contester l'annulation de cet échange ! L'intention de la formation avait déjà fuité dans les médias, mais les Hornets ont désormais déposé une réclamation officielle auprès de la NBA, d'après le journaliste Evan Sidery.

Pour faire valider ce deal, Charlotte dispose de deux arguments : Williams se trouve actuellement en bonne santé et les Lakers, au moment de passer cet accord, étaient au courant de tous les éléments présents dans le dossier médical du joueur.

Problème, dans le CBA, il est clairement indiqué qu'une équipe, ici Los Angeles, peut revenir sur un trade si elle juge qu'il existe un risque sur l'intégrité physique d'un joueur sur le long terme. Et surtout, cette analyse n'est pas contestable et à la seule discrétion du staff médical des Lakers.

Autant dire que la procédure des Hornets n'a aucune chance d'aboutir. Pourquoi insister ? Car après cette histoire, la valeur de Mark Williams sur le marché a totalement explosé. Quelle formation va prendre le risque de réaliser un trade pour un joueur recalé par les Lakers ? Alors que les Californiens avaient désespérément besoin d'un joueur de ce profil...

Puis même si une franchise décide de prendre ce pari, Charlotte n'aura plus jamais une telle offre. On parle de Dalton Knecht et de Cam Reddish. Mais aussi d'un choix au premier tour de la Draft 2031 et d'un swap du choix de la Draft 2030. Il s'agit d'une superbe contrepartie. Donc je comprends les Hornets, même s'ils se montrent hypocrites par rapport à ce fameux communiqué. Ils n'auront plus jamais une occasion comme celle-ci, donc autant se battre jusqu'au bout...