Pourquoi un « USA vs World » n’est peut-être pas non plus la solution pour le All-Star Game

C’est une formule que j’entends et que je lis un peu partout : pour sauver le All-Star Game, il faut faire jouer les meilleurs Américains contre les meilleurs internationaux. J’ai moi-même un temps défendu cette possibilité. Parce que le premier instinct est de penser que là, pour le coup, les joueurs seront motivés. Les « étrangers » auront à cœur de démontrer qu’ils ont peut-être pris le contrôle de la ligue et les US voudront assoir leur suprématie, etc. Les propos récents de Kevin Durant, qui a réfuté l’idée selon laquelle le reste du monde avait réduit l’écart avec les Etats-Unis, pourraient même donner du piment à la rencontre. En plus, d’une année sur l’autre, il peut y avoir un peu la notion de revanche. Bref, il y a de l’idée.

Mais pas sûr que ce soit vraiment pertinent tout de suite. Adam Silver a été interrogé sur le sujet lors de son passage à Paris en janvier dernier. Il a rappelé qu’il y avait quand même « 70% de joueurs originaires des USA. » Le ratio est clairement en leur faveur encore aujourd’hui. Et du coup, c’est problématique. Comment composer le roster de l’équipe du reste du monde ? Est-ce que ce serait vraiment juste si Bogdan Bogdanovic devenait un All-Star pendant que Tyrese Maxey, Trae Young ou même carrément Anthony Edwards restaient à la maison ?

Essayez juste de constituer deux effectifs, là, de suite. L’exercice est plus difficile qu’il n’y paraît. Surtout en équilibrant les postes. Les Européens sont par exemple sacrément armés à l’intérieur. Les Américains beaucoup moins. Et tant que le statut All-Star pèse dans les legacys et surtout les contrats, ça n’a pas de sens de fausser les sélections en optant pour une solution qui ne garantit pas un équilibre.

Nikola Jokic le dit lui-même « il y a beaucoup plus de talents américains ». Sa manière de dire que ça ne l’intéresse pas. Ou de reconnaître que ce n’est pas juste. Silver n’appréciait pas non plus le fait que l’on opposait un pays à tous les autres. Mais bon, ça les Américains ont tendance à le chercher d’eux-mêmes. Tout ça pour dire que cette formule est à garder de côté mais elle n’est peut-être pas pertinente pour l’instant.

