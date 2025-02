LOL-Star Game. Sans qu’on attende monts et merveilles de ce All-Star Game NBA version 2025, la nouvelle formule laissait espérer plus d’enjeu et d’intérêt que les années précédentes. Mais l’organisation a tout flingué.

Jusqu’à cette année, ça a toujours été la même chose depuis 15-20 piges. Avant chaque All-Star Game NBA, comme tout le monde, je sais que ça va être nul, pas de défense, des tirs et des dunks sans aucun intérêt, ni enjeu. Et après chaque All-Star Game, la même conclusion que Dewey dans Malcolm. « Je ne m’attendais à rien et je suis quand même déçu. »

Un peu d’espoir

Cette année, je ne m’attendais pas à grand-chose. Mais j’espérais quelque chose quand même. Je me disais que ce format pouvait peut-être fonctionner. Remettre un peu d’enjeu, de compétitivité. Peut-être, hein. Et puis un joueur comme Victor Wembanyama affirmait vouloir jouer à fond. Le genre d’attitude qui peut déteindre sur les autres…

Au final, une nouvelle déception. Comme d’hab’ ? Non, pire. Bien pire. Car ce coup-ci, je n’étais pas totalement en mode Dewey. J’avais un petit espoir. Est-ce le pire All-Star Game de l’histoire comme je le mets dans le titre ?

D’un point de vue basket, non. Il y a eu des moments où ça défendait un peu, dans les demi-finales notamment. Des séquences où les joueurs jouaient pour gagner. Victor Wembanyama a plutôt tenu parole, en se donnant à fond.

En voyant le premier match, entre l’équipe de Wembanyama et les jeunes, on s’est d’ailleurs dit qu’on tenait enfin quelque chose.

La NBA a tué ce All-Star Game

Alors pourquoi « le pire » All-Star Game ? Parce qu’il y avait une formule peut-être pas si inintéressante et qu’au final elle n’a même pas été testée correctement. La faute à trop d’interruptions nombreuses et longues, de blabla, d’hommage au crew de TNT, de publicités, et d’interventions soulantes de Kevin Hart. Pour trop peu de basketball.

Que les joueurs ne jouent pas le jeu année après année, c’est une chose. Après tout, on ne peut pas leur demander d’être excité par un truc qui ne les excite plus. On ne peut pas leur filer autant de pouvoir et leur reprocher de l’utiliser. On ne peut pas les laisser faire du load management pendant la saison, leur faire comprendre qu’ils doivent se préserver, et attendre d’eux qu’ils ne le fassent pas lors d’une grande kermesse sans enjeu. C’est triste, mais c’est comme ça.

Mais que l’organisation plombe une formule qu’elle a elle-même mise en place pour relancer l’intérêt du All-Star Game, c’est aussi débile que scandaleux.

La NBA avait pourtant soi-disant tout fait pour que les joueurs jouent dur. Elle avait même tenu un meeting avec eux vendredi pour leur rappeler l’importance de se donner à fond. Mais comment attendre d’eux qu’ils jouent à fond quand on leur fait comprendre qu’ils ne sont pas le centre de l’événement ? Avec :

un Kevin Hart insupportable qui les vanne PENDANT qu’ils sont en train de jouer ? Shai Gilgeous-Alexander avait l’air clairement soulé. Vous auriez envie de passer à autre chose et de jouer dur et vous éclater après ça ?

un hommage interminable, au bout de quelques minutes de jeu, à un crew de TNT qui passe une bonne partie de son temps et de ses analyses depuis quelques saisons à expliquer que le basket c’était mieux avant et que les joueurs d’aujourd’hui sont trop ci et pas assez ça.

des pauses incessantes et parfois très longues, pour de la publicité, de la musique mais aussi pour les deux points ci-dessus.

Et tout ce bazar pour un temps de jeu bien bien court. Le premier match a duré 12 minutes (10’07 de jeu effectif), le deuxième 16 minutes (12’54) et la finale 14 minutes (10’40). Donc avec les lancers et les temps-morts : 42 minutes. Sans : moins de 34 minutes. Pour une soirée qui a duré trois heures…

Même avec de la bonne volonté, en faisant abstraction du fait que, plutôt que vous, on célèbre des gens qui vous dénigre régulièrement, et qu’on accorde du temps à un mec qui vous vanne de manière soulante, difficile de rester à la fois concerné et chaud physiquement avec ce timing.

Tout pour que les joueurs et les fans détestent

La NBA a porté le coup de grâce à son événement en laissant l’infamous hommage à TNT en plein match. Ouais, en plein match. En fait, pire : au bout de trois minutes de jeu. Des animations des anciens All-Star Games à celles du Quai 54, en passant par les shows à la mi-temps comme au Superbowl, les sportifs ont appris à gérer l’attente avant un match ou pendant une longue pause au vestiaire.

Mais même s’ils étaient au courant qu’un hommage était prévu (et pas sûr qu’ils l’aient été), c’est impossible pour un athlète de débuter un match, qu’au bout de TROIS minutes de jeu, un temps-mort se transforme en 20 minutes de célébration, et de repartir comme si de rien n’était pour même pas une dizaine de minutes de jeu.

Les joueurs, autant que les fans, ont détesté, ça se voyait dans leurs attitudes, ça se lisait sur leurs lèvres. Certains l’ont même dit, à l’image de Trae Young quand il a été interrogé sur le format :

« Non je n’ai pas aimé du tout pour être honnête avec vous. Je ne sais pas encore ce qu’a été la réaction des fans, mais je pense qu’il y avait beaucoup trop d’interruptions. C’était des pauses trop longues. Certains gars étaient vraiment prêts à jouer. J’ai trouvé que c’était très compétitif au début. Mais au fur et à mesure que les matches se déroulaient, il y avait trop de pauses longues.

- Tu n’as pas apprécié ce break de 17 minutes ?

- Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais on avait l’impression que c’était 30 minutes. »

Le match avait pourtant pas trop mal commencé. Mais Adam Silver et la NBA ne doivent pas s’étonner si les mecs ont pour la plupart arrêté de défendre et se sont mis à balancer des tirs, comme s’ils jouaient… un putain de All-Star Game de ces 15-20 dernières piges… En se demandant vraisemblablement pourquoi ils n’ont pas fait comme LeBron James et Anthony Edwards, qui, en se foutant probablement un peu de la gueule du monde, ont évité que la NBA se foute de la leur avec cet événement indigne des « espoirs » qu’il avait suscités.