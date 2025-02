Avec cette nouvelle formule, la NBA a essayé de rendre le All-Star Game un peu plus compétitif - et agréable à suivre - que les années précédentes. Et elle peut compter sur Victor Wembanyama pour aller dans son sens.

Le Français n’a visiblement pas envie de prendre le match autant à la légère que le font ses collègues depuis des années. C’est ce que rapporte le San Antonio Express-News :

« Si ça se passe comme tous les autres matches de ces dernières années, que c’est lent et que tout le monde ne fait que s’amuser, j’espère que je pourrai apporter ce contraste du gars qui joue à fond, qui plonge sur les balles, qui donnera tout sur chaque action. Je vais à 100% essayer d’amener cette énergie. »

Voilà des propos qui devraient plaire à Adam Silver. De l’énergie, il essaie d’en ramener depuis des années au All-Star Game. Mais on assiste irrémédiablement à un spectacle de non-défense et à des orgies offensives sans saveur.

C’est pour tenter d’y remédier que la NBA a, une nouvelle fois, tenté de changer la formule cette année. Le All-Star Game ne sera pas un simple match, mais un mini-tournoi. Il opposera trois équipes de All-Stars plus l’équipe vainqueur du Rising Star Contest. Qui devrait donc lui aussi, espérons-le, avoir un peu plus d’enjeu.

L’équipe de Victor Wembanyama semble la plus armée sur le papier. Avec le Français, SGA, Jokic, Sengun ou encore Siakam, elle a une allure d’équipe « Monde ». Ce qui plaît au joueur des San Antonio Spurs :

« Ça me fait penser que s’il y avait un match World vs USA, ce serait intéressant. Ce serait même mieux. »

Forcément, ça aurait pour nous lus d’intérêt qu’un All-Star Game classique. Adam Silver a pourtant réfuté l’idée lors de la venue de la NBA à Paris. Expliquant notamment qu’il n’était pas juste pour certains joueurs que 12 soient sélectionnés parmi un pool de joueurs plus petit et que 12 le soient parmi une base bien plus grande.

Quoi qu’il en soit, Victor Wembanyama a l’air déterminé à redonner à ce All-Star Game nouvelle formule une dimension intensité et compétitivité qu’on ne lui avait plus vu depuis longtemps. On ne doute pas une seule seconde que c’est dans sa nature. Mais c’est aussi un move très intelligent en termes d’images. Une telle attitude ne peut que combler les fans.

La difficulté, c’est sa fraîcheur physique actuelle. Comme l’a souligné Charles Anthony Villes en session, il a l’air fatigué en ce moment. Arrivera-t-il à tout donner sur ce match ? Et si oui, n’est-ce pas dangereux pour la suite de sa saison de pomper encore de l’énergie ce w-e ?