Victor Wembanyama est-il cuit physiquement en ce moment ?

Certes, il accumule des stats encore très solides, et parfois même impressionnantes, à l’image de ses 31 points et 15 rebonds contre les Washington Wizards. Mais il se dégage une impression générale ces derniers temps qui laisse penser que Victor Wembanyama a besoin de souffler et d'un peu de se régénérer. Il a été malade, mais est-ce encore ça ?

Le contexte n’est pas simple. Il y avait cette injonction pour ses San Antonio Spurs d’aller au play-in. Surtout après le trade de De’Aaron Fox. Sauf que ça semblait déjà bien compliqué et que ça paraît désormais impossible. D’autant que la dynamique n’est pas folle.

Il y a aussi les choix du coach. Parfois pas très logiques, parfois totalement dingues. Difficile d’y voir une finalité, puisqu’ils paraissent peu pertinents aussi bien en termes de compétitivité, qu’en termes de développement de l’équipe.

Au milieu de tout ça, Victor Wembanyama a l’air bien fatigué. On se dit que le break des prochains jours devrait lui faire du bien. Sauf qu’il risque d’être une des attractions du All-Star Game. Un événement qui pompe de l’énergie quand on en est l’une des têtes d’affiche. Surtout quand on tombe dans la grosse équipe qui risque d'aller loin...

Je ne sais pas s’il faut s’inquiéter pour la fin de sa saison. Mais quand je vois ce genre d’action, sa tête, sa manière de se déplacer et de chercher son souffle et son body language, je ne suis pas optimiste. Il a tout simplement l’air cramé :

Victor Wembanyama is completely out of gas—his defense just vanished. Watch this sequence… it’s like he’s running on empty with two quarters left to play. 🔥👀 #NBA #Wemby pic.twitter.com/kDWQygKsIh — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) February 13, 2025

Le futur est bien évidemment brillant et il a plein de belles années devant lui. Mais ce serait dommage qu’une fin de saison compliquée vienne gâcher sa très belle première partie d’exercice. Et lui nuire au moment des honneurs individuels.

