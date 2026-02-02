LeBron James, encore un accomplissement exceptionnel

Les coaches ont rendu leur verdict et LeBron James sera bien de la partie au prochain All-Star Game. Est-ce vraiment une surprise ? Oui et non. D’un côté, il nous semblait impossible d’imaginer l’événement, qui aura lieu chez lui, à Los Angeles, se dérouler sans le King. Encore plus en sachant qu’il s’agit peut-être de sa dernière saison dans la ligue. Mais d’une certaine manière, sa présence ne se justifiait pas totalement d’un point de vue purement sportif. Il réalise une bonne saison, et même une saison exceptionnelle si l’on prend son âge (41 ans) en considération. Mais un Kawhi Leonard aurait pu avoir sa place parmi la sélection américaine.

« Les coaches ont voté donc je leur donne beaucoup de respect pour avoir vu la manière dont je joue à ce stade avancé de ma carrière », souligne le natif d’Akron. « Je n’y pensais pas vraiment [sa série de sélection au All-Star Game menacée]. Ce n’était pas un objectif pour moi en démarrant la saison après avoir manqué 14 matches. »

LeBron James est l’un des réservistes qui marque le moins de points en moyenne cette saison (21,9). Mais il tourne à 50% de réussite aux tirs, quasiment 6 rebonds et aussi plus de 6 passes par match. Les Lakers ont remporté 18 des 31 matches disputés par leur légende. Sa présence n’est pas donc pas non plus un scandale. Au contraire. Elle est même « justifiée » selon Luka Doncic.

Le vétéran va donc disputer son 22eme All-Star Game. Il a constamment été sélectionné pour le match de gala depuis sa deuxième saison dans la ligue. Seul un joueur dans toute l’Histoire n’a ne serait-ce que disputé 22 saisons en NBA, à savoir Vince Carter. LeBron a donc plus de sélections All-Star au compteur que 99,96% des joueurs ont de saisons passées dans le plus grand championnat du monde. Irréel.

