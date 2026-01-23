La réaction de LeBron James à l’article ESPN qui fait polémique

Le papier consacré par ESPN à la famille Buss et notamment à l’une des filles Jeanie, l’actuelle gouverneur de la franchise et ex-propriétaire jusqu’en octobre 2025, fait des remous. On y apprend notamment que cette dernière en voudrait à LeBron James au point d’avoir envisagé de le trader. Une rumeur qui expliquerait la distance parfois prise entre le King et son organisation ainsi que les spéculations liées à son potentiel départ, que ce soit aux Cleveland Cavaliers, aux Dallas Mavericks ou aux Golden State Warriors. Le principal intéressé a donc été questionné au sujet de cet article après le match perdu contre les Los Angeles Clippers.

« Très honnêtement, je ne m’implique pas là-dedans. Les rumeurs, les articles, etc. J’en ai beaucoup entendu parler, bien sûr. Mais je m’en fous pour être honnête. Je m’en fous d’un article et je m’en fous de ce que l’on pense de moi. Les gens qui me connaissent savent qui je suis. C’est tout ce qui compte. Je m’en fous de ce que certaines personnes peuvent penser. »

D’un côté, LeBron James feint d’abord de ne pas répondre et, dans le même temps, la deuxième partie de sa réponse donne une idée de ce qu’il pense des opinions de Jeanie Buss. En tout cas, cet article continue de faire réagir et l'insider Chris Haynes pense que la publication à ce moment précis laisse présager de quelque chose de gros qui pourrait arriver prochainement.

Lakers : le timing de l’article sur LeBron et Jeanie Buss intrigue