LeBron James se confie : « Le truc le plus fou de ma carrière »

Nouvel accomplissement pour LeBron James, qui est devenu le premier père à passer des minutes sur le terrain avec son fils en playoffs.

De tous les très nombreux records, trophées et faits d’armes historiques de la carrière de LeBron James, le fait d’avoir pu jouer en NBA avec son fils aîné Bronny James reste probablement ce qui a le plus de valeur à ses yeux. Son accomplissement ultime, celui qui le rend le plus heureux. Le père et le fils ont encore marqué la ligue de leurs empreintes en devenant le premier duo de la sorte à jouer ensemble sur le terrain en playoffs la nuit dernière.

Bronny est entré au début du deuxième quart-temps pour rejoindre son paternel sur le parquet alors que les Los Angeles Lakers menaient au score contre les Houston Rockets. Le fils James n’a eu le droit qu’à 4 minutes de jeu mais elles ont fait le bonheur de son père. « J’étais sur le terrain avec mon fils pendant un match de playoffs. C’est probablement le truc le plus fou de ma carrière », confie pour sa part LeBron James. « C’était tellement cool de le voir jouer devant son frère, sa sœur, sa mère et sa grand-mère. Ma mère a pu voir jouer son fils et son petit-fils en playoffs. C’est incroyable. »

Sentimentalement parlant, difficile de faire mieux. Bien sûr que les titres et les performances légendaires ont une place à part. Mais elles n’ont évidemment pas la même portée qu’un tel moment avec son fils. Cerise sur le gâteau, les Lakers ont bien lancé leur série en prenant le dessus sur les Rockets dans le Game 1.

LeBron guide les Lakers vers le gain du game 1