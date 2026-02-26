Iman Shumpert a comparé LeBron James à ChatGPT pour illustrer son intelligence de jeu et sa connaissance impressionnante de tous les systèmes NBA.

Nouvelle comparaison étonnante autour de LeBron James. Invité sur le podcast Club Shay Shay de Shannon Sharpe, son ancien coéquipier Iman Shumpert a trouvé une image forte pour décrire l’intelligence basket de la star des Los Angeles Lakers.

« C’est le ChatGPT de la NBA », a lancé Shumpert. « C’est la meilleure façon dont je peux le décrire. Vous pouvez lui demander n’importe quoi. Il connaît les coaches, les assistants, le développement des joueurs. Moi, je n’ai pas la capacité mentale pour tout ça. »

Une mémoire et un QI basket hors norme

Shumpert, qui a partagé quatre saisons avec LeBron aux Cleveland Cavaliers, explique que James disséquait le jeu dans les moindres détails.

« Il parlait des vidéos, des systèmes. (…) Il est vraiment programmé pour ça. Nous on a été à la fac, on a eu différents styles de jeu. Lui il n’a jamais été initié à ça (aux systèmes, à l’analyse vidéo). Il va droit au but. Il le fait de manière efficace. Il s’assure qu’on gagne. Pour lui, si tu ne gagnes pas, tu as échoué. »

L’ancien arrière raconte même qu’il lui a fallu un mois pour s’habituer au vocabulaire ultra précis de LeBron lorsqu’il décortiquait les systèmes adverses.

Un leader qui élève les autres

Au-delà de son cerveau basket, Shumpert insiste sur un autre point : la patience et l’altruisme.

« La plupart des joueurs, quand ils sont bien meilleurs que vous, disent : ’’je vais le faire moi-même. Si tu ne peux pas le faire, laisse-moi le faire. Parce que je n’ai pas le temps d’attendre que tu apprennes à le faire. Je dois gagner.’’

LeBron, lui, te laisse apprendre. Il est prêt à adapter le système si tu n’es pas à l’aise, parce qu’il a besoin de toi. Je n’avais jamais vu un esprit basket comme ça. »

Pour rappel, ils ont remporté ensemble le titre NBA en 2016.

LeBron James, une IA ?

Est-ce que le cerveau de LeBron James peut être comparée à une intelligence artificielle ? Cette comparaison souligne certes l’immensité de la connaissance du jeu de LBJ. Mais elle est peut-être réductrice par ailleurs, notamment concernant sa capacité créatrice. On en revient à une réflexion plus large sur l’IA : est-elle juste du code ou va-t-elle plus loin ? Est-elle capable de création artistique au vrai sens du terme ou pas ?

En attendant, à 41 ans, James continue d’afficher des moyennes solides cette saison, preuve que son intelligence de jeu reste l’une de ses plus grandes forces. Et qu’IA ou pas, elle est l’une des plus unique de l’histoire de la NBA.

Payton Pritchard, le moteur caché des Celtics