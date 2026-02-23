Payton Pritchard, le moteur caché des Celtics

La saison des Boston Celtics est l’une des belles histoires de cette édition 2025-2026. Malgré l’absence prolongée de Jayson Tatum, les hommes de Joe Mazzulla sont deuxièmes de la Conférence Est à 26 matches de la fin. Beaucoup espéraient que Boston créerait un peu la surprise, mais peu misaient sur une telle efficacité sur la durée, surtout avec un effectif sur le papier moins talentueux sans Jayson Tatum, dont l’impact statistique et symbolique est évident. Pourtant, les Celtics continuent de gagner et de convaincre. Et si l’attention médiatique se concentre naturellement sur Jaylen Brown, qui est candidat au MVP, ce succès n’est pas l’œuvre d’un seul homme. Le match remporté avec une facilité déconcertante sur le parquet des Lakers dimanche en est la preuve. L'explosion de Payton Pritchard est peut-être la plus intéressante.

Sur le parquet de la Crypto.com Arena, alors que les Lakers officiaient devant leur public pour la « Pat Riley Night », les Celtics ont infligé une défaite cinglante (111-89) à leurs rivaux. Boston a mené du début à la fin, étouffant l’attaque de Los Angeles et maintenant une pression constante des deux côtés du terrain.

Dans ce contexte, Pritchard a été tout simplement exceptionnel : 30 points au compteur (10/14 au tir, 6/9 à trois-points) en 38 minutes, agrémentés de 8 passes décisives, de 4 rebonds et... d'un buzzer beater, sa marque de fabrique désormais. L'ancien de l'université d'Oregon n'a pas seulement scoré. Il a cuisiné tous les défenseurs qui lui ont fait face, à coups de dribbles, de step backs et de paniers plus saignants les uns que les autres. Son panier après un move assassin à 3 minutes et 40 secondes de la fin a fait naître une clameur dans les travées de L.A., en même temps qu'il a poussé JJ Redick a vider son banc et avouer sa défaite.

ANKLE BREAKER OF THE YEAR?!? 🤯 Payton Pritchard dropped Vando off the screen 🤧 pic.twitter.com/KwZwm9BRF6 — SportsCenter (@SportsCenter) February 23, 2026

Un niveau All-Star ?

Cette performance n’est pas un coup isolé. Elle s’inscrit dans une forme remarquable pour Payton Pritchard, dans un rôle élargi et concret. Il n'est plus qu'un dynamiteur en sortie de banc , ex-6e homme de l'année, mais un dynamiteur tout court, créateur de talent et scoreur multi-dimensionnel. Du genre de ceux qui trouveront quoi qu'il arrive le moyen de percer le filet, particulièrement lorsque ça fait le plus mal, et à peu près contre n'importe quel profil de défenseur.

Jaylen Brown a salué la forme de son camarade après la victoire à L.A. :

« Je pense qu’il a vraiment trouvé la clé. Donc on continue dans cette direction, on s’appuie là-dessus, on lui fait confiance, on le laisse organiser, parce que son niveau de jeu a clairement monté d’un cran. Je crois qu’il a vraiment compris comment aller chercher ses spots. Il shoote bien, il lit très bien le jeu. Payton joue à un niveau All-Star, et ça me fait plaisir de le voir. Personne n’est plus heureux que moi ».

Pritchard joue plus que la saison dernière (32 min contre 29) et sa progression se remarque sur chaque minute gagnée. Jugez plutôt :

17.4 points par match contre 11.2, 5.4 passes contre 3.1 et même 4.2 rebonds contre 2.4, en ne perdant qu'un point sur son pourcentage à 3 points. Si Boston est si difficile à jouer sur la longueur, c’est aussi parce qu’un joueur comme lui peut créer un coup d’avance psychologique à chaque période grâce à ses séquences façon micro-ondes, mais aussi cette aura qui se déclenche lorsque l'on approche du buzzer.

Aujourd’hui, Payton Pritchard n’est plus un role player parmi d’autres. Il est une arme offensive à part entière, un élément dont les adversaires doivent tenir compte, et un cœur battant dans la mécanique Celtics. Boston impressionne, Jaylen Brown brille, mais c’est aussi parce que Payton Pritchard a changé de dimension. Le physique (1,85 m) paraît toujours modeste, mais l'intensité et le talent font définitivement de lui un joueur qui joue "au-dessus de sa taille". Quelque part, ça colle plutôt bien à ces Celtics 2025-2026.