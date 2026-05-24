LeBron James, un « effort » financier limité ?

Le mystère reste entier concernant l'avenir de LeBron James. A 41 ans, le King n'a pas encore dévoilé ses intentions pour la suite de sa carrière. Dans ses propos, l'ailier des Los Angeles Lakers ne semble pas se diriger vers un départ à la retraite.

S'il décide de continuer, LBJ va-t-il rester aux Los Angeles Lakers ? Il s'agit également d'une grande incertitude. Sur ce dossier, il existe aussi un flou sur les demandes de James. A ce stade de sa carrière, serait-il prêt à réaliser un "effort" financier pour maximiser les chances de son équipe ?

Selon le journaliste de The Athletic Jovan Buha, il ne faut pas s'attendre à un grand "sacrifice" de sa part à ce niveau.

"Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut, mais je pense qu’il s’attend à être payé à la hauteur de sa valeur. Il a été sélectionné au All-Star Game l’année dernière. Dès qu’il a retrouvé son statut de numéro 1, il a recommencé à afficher des statistiques dignes d'un numéro 1.

Il a été le meilleur joueur d’une équipe qui a remporté une série au premier tour des Playoffs. On pourrait dire qu'il vaut 35, 40 ou 45 millions de dollars au vu de la saison qu'il vient de réaliser. Je pense donc que ses attentes se situeront probablement dans cette fourchette", a-t-il estimé pour HoopsHype.

Les Lakers seront-ils enclins à lui offrir un tel deal ? Le dossier LeBron James risque d'animer l'été...

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