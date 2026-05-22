Victor Wembanyama terrorise déjà la NBA… mais LeBron James pense avoir identifié la recette pour limiter l’impact du phénomène des Spurs.

Dans le dernier épisode du podcast Mind the Game, la superstar des Lakers a expliqué en détail quel type d’équipe pouvait réellement poser des problèmes au Français.

Pour LeBron James, tout commence par le profil collectif de l’effectif.

« Évidemment, il faut avoir le bon effectif », explique-t-il à Steve Nash.

« La première chose, c’est de savoir si vous pouvez mettre cinq playmakers ou cinq shooteurs sur le terrain en même temps avec de la taille. Beaucoup d’équipes ne peuvent pas faire ça, mais OKC en est capable, Cleveland en est capable, et les Knicks aussi. »

Selon LeBron, ces équipes ont justement suffisamment de joueurs capables de tirer, dribbler et créer pour empêcher Wembanyama de rester confortablement proche du cercle.

« Quand les défenses commencent à se désorganiser, les joueurs doivent être prêts à attraper la balle et tirer (catch and shoot), ou attraper et créer immédiatement. Vous essayez de le garder le plus possible loin de la raquette et, quel que soit le joueur sur qui il défend, si vous avez le bon effectif, vous pouvez arrêter de lui permettre d’être le “low man”. »

Le « low man » étant le défenseur côté faible le plus bas sur le terrain, le plus proche du panier. Et celui charger de la dissuasion quand un équipier est battu sur le dribble.

LeBron James estime que le meilleur moyen de gêner Wembanyama est de l’obliger à réfléchir constamment en défense, et de le faire bouger, notamment en le faisant défendre sur pick-and-roll, plutôt que de le laisser proche du cercle.

« Il ne s’agit pas de le manipuler, mais le placer dans des positions où il peut être moins efficace que lorsqu’il peut simplement protéger le cercle ou qu’il défend un intérieur traditionnel qui joue le roll.

Il faut le mettre dans des situations où il doit réfléchir et faire des choix. Si vous laissez des shooteurs comme Rui Hachimura ouverts dans le corner ou en tête de raquette, ils vont vous punir parce qu’ils shootent très bien. Si vous avez le bon effectif, c’est comme ça que vous devez aborder le problème. »

LeBron James considère d’ailleurs la série entre les Spurs et le Thunder comme « le vrai main event » de ces playoffs à l’Ouest.

Et vu l’impact actuel de Victor Wembanyama, difficile de lui donner totalement tort.

Pour ses premiers playoffs NBA, le Français tourne à 22,1 points, 12,3 rebonds et 4 contres de moyenne, avec notamment un match monumental à 41 points et 24 rebonds lors du Game 1 des finales de conférence Ouest.