LeBron James est l’athlète le plus insulté au monde sur Twitter

Être un athlète riche et plein de succès est synonyme d'exposition à ce qu'il y a de pire sur les réseaux sociaux. Toutes les stars du sport mondial le savent, les trolls sont légion et particulièrement agressifs sur Twitter. Pickswide a analysé tous les tweets comportant le nom des athlètes les plus connus de la planète ces 12 derniers mois, pour observer lesquels étaient les plus violentés. Le n°1 mondial ne vous surprendra peut-être pas : il s'agit de LeBron James.

Le "King" a reçu pas moins de 122 568 messages offensants (dont 122 000 de Skip Bayless) depuis juillet 2020. Un total près de quatre fois supérieur à celui du deuxième de ce classement, l'attaquant anglais de Manchester United Marcus Rashford, pourtant célébré pour ses actions politiques et sociales en Grande-Bretagne ces dernières années.

Tom Brady, le célèbre quarterback des Tampa Bay Buccaneers, complète le podium et Kevin Durant s'installe en 4e position, lui qui est toujours prompt à répondre et à participer à des discussions avec des internautes même si elles partent fréquemment en vrille.

Deux autres joueurs NBA sont présents dans le top 10 : Damian Lillard, souvent dans l'interaction comme "KD", et Stephen Curry, pourtant pas le plus actif sur les réseaux. On aurait pensé trouver Kyrie Irving un peu plus haut dans ce classement, mais le meneur des Brooklyn Nets est "seulement" 17e, deux places derrière James Harden, qui a dû recevoir l'essentiel de ces tweets offensants sur une période de trois semaines, lors de la saga de son départ de Houston.

Petit cocorico un peu honteux pour la 20e place du premier français, Paul Pogba, le milieu de terrain de l'équipe de France de football.

Le top 10 des athlètes ayant reçu le plus de tweets offensants depuis un an

1- LeBron James

2- Marcus Rashford (football)

3- Tom Brady (football américain)

4- Kevin Durant

5- Bubba Wallace (Nascar)

6- Damian Lillard

7- Trevor Bauer (baseball)

8- Cristiano Ronaldo (football)

9- Stephen Curry

10- Mesut Özil (football)

