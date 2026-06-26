Les discussions entre LeBron James et les Lakers n'ont pas vraiment avancé depuis l'ouverture des négociations. Aucun contrat n'a encore été proposé au quadruple champion NBA.

Les négociations entre LeBron James et les Los Angeles Lakers patinent.

Selon Shams Charania d'ESPN, la franchise californienne n'a toujours transmis aucune offre de contrat à sa superstar, et les échanges entre les deux camps sont restés très limités depuis l'ouverture de la période de négociation. Pour rappel, la saison passée, la dernière de son contrat, LBJ a gagné 52 millions de dollars.

« Il y a eu un appel pour prendre des nouvelles, à ma connaissance, au début de la free agency, lorsque les équipes ont été autorisées à négocier avec leurs propres agents libres après la fin des Finales NBA », a expliqué le journaliste.

« Depuis, il n'y a pas eu beaucoup de communication, à ma connaissance, entre les Lakers et le camp de LeBron James. Et il n'y a certainement toujours pas d'offre. »

Les Lakers veulent d'abord clarifier leur situation

Toujours selon Charania, Los Angeles préfère d'abord déterminer sa manière dont il souhaite utiliser la marge de manœuvre financière avant de formuler une proposition à James.

« Ils essaient de voir ce qu'ils peuvent faire avec potentiellement ses 50 millions de dollars de marge, puis de déterminer où cela laisse LeBron. »

Cette prudence s'explique par les nombreux dossiers encore ouverts du côté des Lakers.

Après avoir prolongé Austin Reaves, la franchise cherche toujours à renforcer son effectif autour de Luka Doncic, notamment avec l'arrivée d'un pivot de haut niveau, une demande exprimée ces derniers jours par le Slovène.

Rien n'indique une rupture

Si les discussions semblent aujourd'hui au point mort, rien ne laisse penser que les deux parties s'éloignent réellement.

LeBron James, libre après l'expiration de son précédent contrat, aurait toujours l'intention d'obtenir un contrat au salaire maximal et ne souhaiterait pas consentir de baisse de rémunération.

Dans le même temps, peu d'équipes semblent aujourd'hui en mesure, ou disposées, à lui proposer un tel contrat, ce qui continue de faire des Lakers les favoris pour conserver leur superstar.