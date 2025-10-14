Pourquoi Shai Gilgeous-Alexander ne jouera pas aussi longtemps que LeBron James

Shai Gilgeous-Alexander est l'un des meilleurs joueurs de la planète et il a réalisé une saison folle l'an passé, avec à la clé un titre de champion mais aussi un trophée de MVP (et aussi celui de MVP des finales). Il est le présent de cette ligue mais l'avenir lui appartient également. Sauf que le Canadien ne se voit pas non plus durer des décennies dans la ligue.

"Je pourrai jouer jusqu'à 40 ans je pense. Mais je suis certain que je ne le ferai pas", confie la superstar du Oklahoma City Thunder. Je ne veux pas rater autant d'années de la vie de mes enfants. Je ne veux pas rater son premier match de basket, de foot, sa première leçon de piano, etc. Il y a un moment dans une carrière où l'on atteint son sommet. Je n'en veux pas aux gars qui continuent ensuite. Mais je joue au basket pour voir jusqu'où je peux aller. Une fois que j'aurais répondu à cette question et que je commencerai à baisser, je ne sais pas pour quoi je jouerai. J'arrêterai à ce moment-là."

Les fans sont prévenus.