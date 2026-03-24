LeBron James explique sa première mi-temps à zéro point

LeBron James n’a pas été surpris de rester à zéro point en première mi-temps, expliquant que cela correspond à son rôle avec Doncic et Reaves.

Fait rarissime pour LeBron James : lors de la défaite des Los Angeles Lakers face aux Detroit Pistons (113-110), la superstar a terminé la première mi-temps… sans inscrire le moindre point.

Une situation inédite : c’était la première fois depuis 2010 que LeBron restait muet sur les 24 premières minutes, et seulement la troisième fois en 23 ans de carrière.

Mais pour le principal intéressé, il n’y a rien de surprenant.

« C’est le rôle que je joue pour cette équipe. Pour gagner des matches, c’est le rôle que j’ai, et c’est comme ça que le match s’est déroulé. »

Un discours qui reflète son nouveau statut et son nouveau rôle cette saison. Avec Luka Doncic et Austin Reaves en leaders offensifs, LeBron a progressivement accepté une place plus secondaire.

Face aux Pistons, ce sont justement Doncic (32 points) et Reaves (24 points) qui ont porté l’attaque des Lakers. Ce qui n’explique pas totalement non plus qu’il n’ait pas mis le moindre panier. En 19 minutes, il n’a certes shooté que cinq fois, mais il a donc manqué toutes ses tentatives. Un fait rarissime.

Malgré cette première mi-temps à zéro point, LeBron n’a pas été invisible pour autant. Il termine la rencontre avec 12 points, 10 passes décisives et 9 rebonds, frôlant le triple-double.

Son coach JJ Redick a d’ailleurs salué son match.

« Je trouve qu’il a joué de manière très altruiste. Il a fini avec 10 passes (…) On a joué plusieurs actions pour lui et il a fait un très bon boulot en essayant de ne pas juste scorer mais de faire le bon choix. Et ça lui a valu de faire 10 passes. »

Cette défaite met fin à la série de neuf victoires des Lakers, mais elle ne remet pas en cause leur dynamique actuelle.

Et surtout, elle confirme que LeBron James est toujours capable d’impacter un match sans forcément scorer.