Les Lakers souhaitent prolonger LeBron James, mais la superstar ne se serait toujours pas rendue disponible pour ouvrir les discussions.

L'avenir de LeBron James continue d'alimenter toutes les spéculations.

Alors que les Los Angeles Lakers souhaitent prolonger leur superstar, ESPN rapporte que les discussions n'ont toujours pas réellement commencé. Selon Brian Windhorst, ce n'est pas la franchise qui freine les négociations, mais bien LeBron James lui-même.

« LeBron ne s'est pas rendu disponible »

Invité du The Rich Eisen Show, Brian Windhorst a expliqué que les Lakers avaient bien tenté d'ouvrir les discussions avec leur vétéran de 41 ans, sans succès pour le moment.

« D'après ce que je comprends – ce n'est peut-être pas la réalité, mais c'est ce que je comprends –, LeBron ne s'est pas rendu disponible pour rencontrer les Lakers au sujet de sa free agency. Je choisis mes mots avec précaution. »

L'insider rappelle que les équipes ont le droit de négocier avec leurs propres joueurs dès la fin des Finales NBA, comme les Lakers l'ont fait avec Austin Reaves, prolongé avant même l'ouverture officielle de la free agency.

Les Lakers toujours dans l'attente

Toujours selon Windhorst, les dirigeants californiens ont bien fait savoir à James qu'ils souhaitaient son retour, mais ils n'ont même pas encore eu l'occasion de lui soumettre une offre de contrat.

« D'après ce que je comprends, les Lakers ont contacté LeBron pour lui dire : "On aimerait vraiment te revoir." Mais LeBron ne s'est pas rendu disponible pour une réunion avec les Lakers. D'après son Instagram, il joue au golf tous les jours. »

L'insider prend toutefois soin de ne tirer aucune conclusion hâtive sur les intentions du quadruple MVP.

« Je ne veux rien sous-entendre. Nous sommes le 29 juin. La free agency commence demain. (...) Les Lakers n'ont même pas pu faire une offre à LeBron parce qu'il ne s'est pas rendu disponible. »

Alors que les Golden State Warriors restent régulièrement cités comme un prétendant crédible et que d'autres rumeurs évoquent également le Miami Heat, le suspense autour de l'avenir de LeBron James reste entier. Selon plusieurs informations, le futur Hall of Famer pourrait d'ailleurs attendre le mois d'août avant de prendre sa décision.

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