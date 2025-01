LeBron James renvoie l’image d’un homme extrêmement fort mentalement. Sa carrière est incroyable. Aucune incartade tout en étant médiatiquement surexposé depuis ses 17 ans, des succès en pagaille, des titres, bien sûr, mais aussi une longévité exceptionnelle au plus haut niveau et des records dans tous les sens. Mais il y a tout de même eu des moments où le King est passé proche de craquer. Des moments qu’il se permet de raconter maintenant, alors que sa retraite approche.

Pour ESPN, le quadruple MVP revient notamment sur le jour où il était envahi par les remords après avoir quitté les Cleveland Cavaliers pour le Miami Heat en 2010. Un départ annoncé lors d’une émission spéciale, avec des expressions maladroitement choisies (« exporter mes talents à South Beach »). Les supporters de l’Ohio, son Ohio, l’ont vécu comme une trahison. Les autres fans bases de la ligue n’ont pas apprécié de le voir s’associer à Chris Bosh et Dwyane Wade, un « Big Three » considéré comme beaucoup trop puissant par une partie du public.

LeBron James était alors détesté. Vraiment. Il est passé de chouchou et visage de la ligue à vilain. Et le pire, c’est que le Heat était loin de faire forte impression lors des premières semaines de la cohabitation des trois superstars. Miami plafonnait à 50% de victoires. Le natif d’Akron vivait seul, à l’hôtel, sans sa famille. Il n’en pouvait plus. Et en pleine nuit, il a plongé.

Sur un coup de tête, James s’est rendu chez son ami de toujours, Randy Mims. Et là, il a pleuré dehors sur le parking. Il raconte lui avoir dit qu’il regrettait sa décision d’avoir signé à Miami. Il ne savait plus quoi faire. Mims, qui s’est éloigné de sa propre famille pour suivre son pote en Floride alors qu’il n’avait même pas eu un job avec le Heat, a su trouver les mots à 4 heures du mat’ pour remotiver LBJ. La superstar est alors repartie de l’avant à partir de là. Une nouvelle preuve que les grands hommes sont aussi souvent très bien entourés.

