On connaît les titulaires du All-Star Game 2025. Et même si les années passent et que les formules changent, une chose ne bouge pas : LeBron James. Pour la 21ème fois de sa carrière (un record), l'ailier des Los Angeles Lakers a ainsi été choisi pour le match des étoiles.

A l'Ouest, le King accompagne Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kevin Durant (Phoenix Suns), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) et Stephen Curry (Golden State Warriors). Avec un vote composé de 50% des internautes, 25% des médias et 25% des médias, ce résultat ne représente pas une surprise.

Il existait cependant un petit doute concernant l'éventuelle présence de l'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama. Mais KD lui a été préféré. A l'Est, on retrouve bien évidemment la star des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.

La surprise provient de la présence de deux joueurs des New York Knicks : Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns. Même derrière LaMelo Ball chez les fans, Brunson a réussi à s'imposer chez les titulaires.

Jayson Tatum (Boston Celtics) et Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) complètent également le 5 de l'Est. Les sept remplaçants des deux conférences seront annoncés dès jeudi prochain. Cette fois-ci, on devrait bel et bien retrouver le nom de Wembanyama, pour sa première sélection au ASG.

