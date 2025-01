LeBron James et Anthony Davis veulent mettre la pression sur les Lakers

Les Los Angeles Lakers sont plutôt solides cette saison. Ils occupent la cinquième place à l’Ouest avec 23 victoires et 18 défaites. Un bilan encourageant, surtout en prenant en compte le fait que l’effectif de JJ Redick – coach qui débute sa carrière sur le banc – reste limité. D’ailleurs, ça commence à agacer légèrement LeBron James et Anthony Davis. Ou disons que les deux All-Stars tiennent à mettre la pression sur leurs dirigeants. Selon ESPN, ils espèrent tous les deux des renforts d’ici la deadline prévue le 6 février prochain.

Shams Charania évoque une frustration grandissante chez LBJ et AD. Ils estiment que leur équipe est à une ou deux pièces de pouvoir lutter avec les meilleurs. Ils s’attendent donc à ce que l’organisation se sépare des deux premiers tours de draft actuellement disponibles pour rameuter des joueurs d’impact. Pas sûr que les dirigeants soient sur la même longueur d’onde. Surtout à l’approche de la retraite de LeBron James, qui a fêté ses 40 ans en décembre.

« Avec la façon dont notre équipe est construite, nous n’avons aucune marge d’erreur », souligne le natif d’Akron pour montrer les limites du roster. « Nous devons jouer un basket parfait. » Un sentiment partagé par Redick, dont les déclarations vont dans le même sens.

Le King évolue toujours à niveau de jeu bluffant pour son âge mais les Lakers, malgré leurs belles performances, sont tout de même potentiellement nettement en-dessous des Boston Celtics ou du Oklahoma City Thunder, pour ne citer que ces deux formations. Même avec un Anthony Davis étincelant. Il manque plus qu’une ou deux pièces. Ou alors des pièces qui valent plus que deux premiers tours de draft.

Il faudrait se séparer d’au moins quatre joueurs – par exemple Rui Hachimura, Austin Reaves, Gabe Vincent et Jarred Vanderbilt – pour que les Lakers récupèrent un Jimmy Butler. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Les Angelenos ont déjà fait venir Dorian Finney-Smith et Shake Milton plus tôt dans la saison. Le premier a perdu en adresse à trois-points depuis son arrivée et le second ne joue pas.