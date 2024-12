D’Angelo Russell tradé, les Lakers récupèrent Dorian Finney-Smith

On annonçait Dorian Finney-Smith à Memphis, ce sont finalement les Los Angeles Lakers qui vont récupérer l'ailier des Brooklyn Nets. D'après Shams Charania d'ESPN, les Lakers et les Nets sont tombés d'accord pour un trade qui permet aux Lakers d'ajouter "DFS" et ses qualités défensivement notamment (il shoote aussi à 44% à 3 pts cette saison) à leur roster en compagnie de Shake Milton. En contrepartie, la franchise californienne envoie D'Angelo Russell, Maxwell Lewis et trois futurs 2e tours de Draft à Brooklyn.

