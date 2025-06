LeBron James a tranché : son histoire continue aux Lakers, mais…

La tendance s'est confirmée : LeBron James, à 40 ans, a décidé de poursuivre son aventure sous les couleurs des Los Angeles Lakers. Mais sans réaliser le moindre effort financier ! En effet, comme pressenti, le King a simplement activé sa "player option" à 52,6 millions de dollars pour la saison 2025-2026, selon Shams Charania.

Si cette décision était plutôt attendue, certains envisageaient un "sacrifice" de la part du King. Avec l'arrivée de Luka Doncic en février dernier, les Angelenos ont une vraie chance de jouer les premiers rôles en réalisant un bon recrutement cet été.

En déclinant cette option et en acceptant un salaire moins important, LBJ aurait pu aider les Lakers. Mais il a décidé de rester - au moins pour le moment - en prenant l'argent de son option. Une décision justement accompagnée par un message délivré par son agent, Rich Paul, auprès d'ESPN.

"LeBron veut jouer pour viser le titre. Il sait que les Lakers construisent pour l'avenir. Il le comprend, mais tient à avoir une chance réaliste de tout gagner. Nous apprécions beaucoup le partenariat que nous avons depuis huit ans avec Jeanie (Buss) et Rob (Pelinka). Et nous considérons les Lakers comme une partie majeure de sa carrière.

Nous comprenons qu'il est difficile de gagner maintenant tout en préparant l'avenir. Nous voulons évaluer ce qui est le mieux pour LeBron à ce stade de sa vie et de sa carrière. Il veut que chaque saison qu'il lui reste compte, et les Lakers le comprennent, le soutiennent et veulent ce qu'il y a de mieux pour lui", a ajouté Paul.

Un discours intéressant, mais aussi paradoxal. Car malgré cette envie absolue de jouer pour le titre, il n'a pas "aidé" les Lakers en signant un deal plus abordable. ESPN précise que LeBron James va suivre avec un grand intérêt les prochains mouvements à Los Angeles.

Et les propos de Paul peuvent aussi sonner comme un coup de pression. Si l'équipe donne la priorité à l'avenir sans être assez ambitieuse à son goût sur le court terme, le natif d'Akron, qui dispose d'une "no-trade clause", peut-il demander son départ ? Un dossier à suivre...

En tout cas, les objectifs immédiats de la franchise californienne semblent clairs. Tenter de retenir Dorian Finney-Smith, qui a décliné sa "player option" pour tester le marché cet été. Et surtout recruter un pivot athlétique pour coller aux qualités de Doncic.

