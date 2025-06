Cooper Flagg déjà validé par LeBron James 👑

Sauf incroyable surprise, Cooper Flagg va rejoindre les Dallas Mavericks avec le #1 pick de la Draft NBA 2025. A seulement 18 ans, l'ancien joueur de Duke va débarquer dans la Ligue avec de très grandes attentes autour de lui.

Et à ce niveau-là, LeBron James sait exactement de quoi il parle. Lors de son arrivée en NBA, le King disposait d'une hype absolument immense. Et il a su gérer, malgré quelques erreurs - -, cette pression en réalisant une carrière extraordinaire.

Concernant Flagg, l'ailier des Los Angeles Lakers se montre confiant. Par rapport à sa personnalité, mais aussi à son futur environnement à Dallas.

"Je pense personnellement qu'il veut devenir grand. Il a passé une super année à Duke. C'est un gars qui peut faire tellement de choses différentes sur le terrain, qui peut jouer avec et sans le ballon. Son tir va continuer à s'améliorer. Il est très athlétique et son second saut est rapide.

Il a aussi l'avantage, contrairement à moi, de rejoindre une équipe bien établie, avec des joueurs qui font partie du Hall of Fame : Klay Thompson, Anthony Davis, Kyrie Irving, dès le départ. Jason Kidd est un entraîneur Hall of Fame.

Ces gars-là peuvent lui donner le chemin à suivre pendant qu'il continue d'apprendre sa propre voie", a estimé LBJ pour son podcast.

Je suis plutôt d'accord avec son avis. On l'a souvent vu : le contexte d'une franchise a un énorme impact. A Dallas, l'environnement sera propice au développement de Cooper Flagg. Avec de la qualité pour l'accompagner.