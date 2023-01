LeBron James, seul joueur de l’Histoire à avoir collé 40 points à toutes les équipes

LeBron James va dépasser Kareem Abdul-Jabbar début février et la NBA va pouvoir célébrer son nouveau record tout au long du All-Star Weekend. Le King sera bientôt en tête du classement des meilleurs marqueurs de tous les temps et c’est un accomplissement extraordinaire. Il a encore inscrit 46 points la nuit dernière. Tout en établissant la meilleure marque de sa carrière à trois-points avec 9 paniers primés rentrés.

Les Los Angeles Lakers se sont inclinés contre leurs rivaux les Clippers. Mais James a encore une fois réalisé une performance unique dans l’Histoire de la ligue. En effet, il est désormais le seul joueur à avoir inscrit 40 points ou plus contre toutes les franchises !

With 43 points tonight, LeBron James became the first player in league history to score 40 or more points against all 30 NBA teams.

— Dave McMenamin (@mcten) January 25, 2023