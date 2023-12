LeBron James : « Je n’ai aucune idée de qui nous sommes »

Si les Los Angeles Lakers ont rebondi contre Detroit après l’humiliation subie à Philly, leur début de saison est compliqué. Preuve en est la large défaite cette nuit enregistré par LeBron James et les siens contre OKC (133-110).

LA a beau avoir remporté le premier quart 37-30, ils ont pris un 42-23 dans le second et été surclassés de 6 et 3 points dans les deux dernières périodes. Résultat, ils en sont à un bilan très moyen de 11 victoires et 9 défaites.

Mais LeBron James a tenu à faire savoir que tout est logique et que les Lakers sont encore en train de se chercher actuellement. La raison, les blessures récentes. Pour lui, leur bilan est même impressionnant vu le contexte :

« Vous pouvez voir qu’on a fait trois matches en quatre nuits, il y a eu des back-to-backs, les absences de joueurs commencent à peser, surtout face à une équipe jeune comme OKC », a expliqué LeBron James après la rencontre.

« Je n’ai aucune idée de qui nous sommes. Comment ça se fait ? Nous n’avons pas encore notre groupe. Je sais qui certains de nous sont individuellement, mais en ce qui concerne l’équipe, nous n’avons pas encore notre groupe. Nous n’avons pas encore joué assez de minutes avec notre groupe pour savoir ce qu’est notre cinq, qui sont les gars qui rentrent, et avoir un bon rythme. Nous sommes au-dessus des 50%, nous en sommes à 11-9, sans avoir jamais eu le même groupe. C’est plutôt impressionnant. »

Le discours est le même du côté du coach, Darvin Ham :

« Au final, je sais quel genre d’équipe on sera. Je sais à quel point notre attaque sera équilibrée une fois qu’on sera au complet. On doit juste gérer la situation en ce moment. »

Le coach et sa star n’ont pas tort. La nuit dernière, il leur manquait Cam Reddish, Gabe Vincent, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt et Jaxson Hayes. Est-ce qu’une fois au complet (ce qui ne sera visiblement pas le cas s’ils jouent le jour du retour de Bronny…) les Los Angeles Lakers seront pour autant un contender ?

Pas sûr que le retour de ses joueurs gomment tous leurs soucis (adresse à trois-points, balles perdues…). Mais ils seront à coup sûr bien plus forts au complet. Reste à savoir jusqu’où ils pourront aller.

