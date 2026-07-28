LeBron James jouera aussi meneur aux Sixers

Les Philadelphia Sixers envisageraient un LeBron James à la mène pour alimenter en munitions les autres All-Stars.

Ils seront quatre All-Stars à débuter dans le cinq majeur du côté des Philadelphia Sixers. Tyrese Maxey, Joel Embiid, Jaylen Brown et donc LeBron James. Le King arrive au sein d’une équipe chargée en talents et avec l’ambition de pouvoir aider ses coéquipiers à passer un cap fin de lutter pour le titre. Selon Shams Charania, la franchise s’attend à voir la superstar évoluer dans un rôle de meneur lors de nombreuses séquences.

« Est-ce qu’il y a un meilleur joueur que LeBron pour alimenter Maxey, Embiid, Brown et VJ Edgecombe ? Ils peuvent tous scorer et profiter des passes de James », souligne l’insider ESPN.

Comme scoop, on a connu mieux. Bien sûr que LeBron James aura un rôle de connecteur à Philadelphia. Mais ça ne veut même pas dire qu’il jouera nécessairement meneur. Il aura la balle entre ses mains par moments et il sera plutôt en bout de chaîne à d’autres. Un peu comme il le faisait aux Los Angeles Lakers la saison dernière. Tout dépendra des match-ups, des situations, des quart-temps, etc.

Tyrese Maxey et Jaylen Brown auront eux aussi beaucoup le ballon avec la charge de créer, surtout pour eux-mêmes mais aussi un peu pour les autres.

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