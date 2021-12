LeBron James aurait essayé de faire virer une journaliste d’ESPN

Michelle Beadle, l'ancienne journaliste d'ESPN, est convaincue que LeBron James a tenté de lui faire perdre son job il y a quelques années. L'ancienne présentatrice de NBA Countdown (jusqu'en 2019) a affirmé lors de son passage dans le podcast d'Ethan Strauss que le "King" avait essayé de faire pression sur la direction pour des raisons pas évidentes à cerner.

Voici ce qu'elle a expliqué.

"Je pense qu'il voulait qu'une personne au sein de la chaîne soit nommée à la présentation de l'émission. Il ne m'aime pas et, honnêtement, j'ai arrêté d'essayer de comprendre pourquoi. Quelle qu'en soit la raison, ça remonte à des années. J'ai croisé plusieurs fois Maverick Carter et il refuse de me serrer la main. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui m'importe, c'est la manière dont mes patrons répondent à ces choses-là. Au final, c'est là que se trouve la loyauté. Les choses sont ainsi. Il n'a pas réussi à me faire virer, donc je me console avec ça. La personne qu'il espérait voir récupérer le job ne l'a pas eu. Donc tout le monde est gagnant..."

Le New York Post suppose que la personne en question est Rachel Nichols, qui a depuis été elle-même débarqué après la diffusion de propos peu amènes sur sa collègue Maria Taylor. Si LeBron James n'aime pas Michelle Beadle, c'est peut-être parce qu'elle a moqué The Decision à l'époque, notamment via des sketches parodiques diffusés sur la chaîne.

Beadle ne serait pas la seule journaliste avec laquelle LeBron James et son entourage sont en froid. Adrian Wojnarowski, Bill Simmons ou l'infâme Skip Bayless - plus aboyeur que journaliste - en savent quelque chose.

