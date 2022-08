LeBron James et les Lakers, une envie commune de s’accorder

Et si le dossier LeBron James s'annonçait en réalité plutôt simple à gérer pour les Los Angeles Lakers ? Après un exercice 2021-2022 totalement raté, il se disait que l'ailier allait profiter des négociations pour une prolongation de son contrat, qui expire en 2023, pour mettre la pression sur ses dirigeants.

Il existait même un doute sur ses réelles intentions, avec le spectre d'un retour aux Cleveland Cavaliers. Si le King pourrait bien faire durer les échanges afin de forcer Rob Pelinka à s'activer sur le marché, les deux parties ont visiblement le même objectif : trouver un accord.

D'après le journaliste d'ESPN David McMenamin, les Angelenos et James ont clairement l'envie de continuer ensemble.

"Tous les signes indiquent que les deux parties cherchent à prolonger leur partenariat ensemble. Cela a déjà conduit à un championnat en 2020. Il a également conduit à deux qualifications manquées pour les Playoffs.

Mais dans l'ensemble, je pense que les deux parties reconnaissent qu'elles peuvent s'aider mutuellement à atteindre leur objectif commun : concourir à un haut niveau et rester pertinent à la fois comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA et l'une des franchises les plus marquantes de la NBA", a résumé McMenamin.