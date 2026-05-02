LeBron James, les Lakers hallucinent de son impact

Essentiel dans la qualification des Los Angeles Lakers face aux Houston Rockets, LeBron James continue d'impressionner son monde.

Pourtant handicapés par les blessures, les Los Angeles Lakers ont passé le premier tour des Playoffs face aux Houston Rockets (4-2). En l'absence de Luka Doncic, LeBron James a pris ses responsabilités pour mener les Angelenos vers la qualification.

A 41 ans, et malgré quelques irrégularités, le King a sorti de grosses performances sur cette série. Sur ce Game 6, il a joué un rôle clé, malgré sa maladresse (10/25), en compilant 28 points, 8 passes décisives et 7 rebonds.

Et à ce stade de sa carrière, James continue d'impressionner son monde par son impact.

"Pour moi, il est le joueur avec la plus grande carrière de l'histoire. Vous pouvez débattre autant que vous voulez, et je m'en moque un peu du débat du meilleur joueur de l'histoire. Mais il est l'un, voire peut-être même le plus grand joueur de tous les temps.

De le voir à un tel niveau encore une fois, c'est vraiment incroyable", a salué son coach JJ Redick.

"Si je suis encore surpris par lui ? Oui, toujours autant. Je suis allé le voir après le match et je lui ai dit : 'Tu es complètement fou. Ce que tu fais là, ce n'est pas normal'. Peu importe son âge, ça fait 23 ans qu'il est dans la ligue, et la façon dont il impose son jeu, c'est impressionnant.

Je crois qu'on ne peut pas vraiment décrire avec des mots à quel point il est exceptionnel… Je suis juste content de ne pas avoir à jouer contre lui", a confié Austin Reaves.

Une longévité au plus haut niveau absolument incroyable pour LeBron James.

Une nouvelle stat improbable pour LeBron James