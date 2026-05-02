Une nouvelle stat improbable pour LeBron James

La longévité de LeBron James n’est plus à présenter. Mais comme il continue de jouer et de porter ses équipes, il décroche encore un paquet d’accomplissements plus invraisemblables les uns que les autres. Saviez-vous que le King compte plus de séries gagnées en playoffs que d’années passées sur terre ? 42, après la victoire contre les Houston Rockets la nuit dernière, contre 41.

Il est évidemment le recordman du nombre de séries remportées. Avec ses 23 saisons, ça fait un peu moins de deux tours passés par an en moyenne, ce qui absolument ahurissant. En plus de ça, James compte plus de victoires (188) que Michael Jordan, pour reprendre celui avec qui il est comparé dans le débat du G.O.A.T., n’a joué de matches en playoffs (179). Et donc aussi, bien sûr, plus de séries remportés pour LBJ (42) que de séries disputées pour MJ (37).

LeBron James se confie sur le débat du GOAT et Michael Jordan

Du haut de ses 41 printemps, LeBron James a signé 28 points, 7 rebonds et 8 passes lors d’un Game 6 déterminant sur le parquet des Rockets vendredi soir. Le fait d’avoir éliminé cette équipe de Houston alors qu’il a joué la série sans Luka Doncic et sans Austin Reaves sur les 4 premières rencontres est une performance assez incroyable.