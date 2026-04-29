À l’approche de la fin de sa carrière, LeBron James continue d’être au centre du débat du GOAT face à Michael Jordan.

Mais le leader des Los Angeles Lakers adopte une position claire : la comparaison n’a, selon lui, pas vraiment de sens. Il l’a expliqué dans une série d’entretiens pour ESPN.

« Je ne me suis jamais comparé à MJ parce que nos jeux sont totalement différents », explique-t-il. « J’ai été un point forward toute ma vie. J’ai toujours cherché la passe. MJ cherchait le tir. Pas “un peu”, il cherchait le tir. »

Une distinction assumée, qui souligne deux manières très différentes d’influencer un match.

« On est tous les deux grands »

Malgré cette différence de style, LeBron James insiste sur le respect qu’il porte à la légende des Chicago Bulls.

« Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je dirais que mon jeu est différent, et un peu meilleur que le sien, mais merde, c’était un putain de grand joueur. Nous sommes tous les deux de grands basketteurs. »

Il insiste :

« Il y a beaucoup de choses qu’il faisait mieux que moi, et je pense qu’il y a des choses que je fais mieux que lui. C’est comme ça. […] C’est un joueur incroyable. On est tous les deux grands joueurs. »

Il cite notamment « son tir mi-distance incroyable », « son jeu au poste » et « sa volonté de gagner » comme des références qui ont marqué toute une génération.

« Je suis un joueur unique, lui aussi »

LeBron James continue en revendiquant sa singularité.

« Je pense que je suis unique. La manière dont je joue est unique. Et MJ aussi. »

Une façon de déplacer le débat, en refusant l’idée d’une hiérarchie simple entre deux profils qui sont de toute façon incomparables.

Une admiration assumée

Malgré tout, le quadruple champion NBA n’élude pas l’influence de Michael Jordan sur sa carrière.

« J’espère l’avoir rendu fier, au moins, en portant ce numéro 23 », confie-t-il.

« Je n’ai jamais pensé pouvoir être lui, mais je rêvais de vivre ce qu’il vivait. Je rêvais de mettre un tir au buzzer, d’avoir mes propres chaussures, de voler dans les airs comme lui. »

Une relation d’inspiration qui dépasse largement le simple débat statistique.

« Une conversation fatigante »

Enfin, LeBron James critique frontalement la manière dont le sujet est traité.

« C’est une conversation très fatigante.

On peut aimer les deux sans rabaisser l’autre. Et souvent c’est moi qu’on rabaisse. »

Il évoque notamment les critiques récurrentes autour de son bilan en Finales.

« Les gens préfèrent que tu rates les playoffs ou que tu perdes au premier tour plutôt que de perdre en Finales… c’est fou. […] J’ai fini par comprendre que c’était juste une manière de me critiquer. »

Une réponse sans verdict

Sans trancher le débat, LeBron James propose une autre lecture.

Deux joueurs, deux époques, deux styles, et une influence majeure sur le jeu, sans forcément chercher à désigner un vainqueur définitif.

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