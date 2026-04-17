LeBron James ne prévoit aucune tournée d’adieu avec les Los Angeles Lakers et n’a pas encore décidé de sa retraite.

LeBron James ne semble pas prêt à tourner la page.

Malgré les nombreuses spéculations autour de la fin de sa carrière, la star des Los Angeles Lakers n’a pris aucune décision concernant sa retraite. Surtout, il ne prévoit pas de transformer sa dernière saison en tournée d’adieu comme d’autres ont pu le faire.

C’est ce que révèle Sam Amick de The Athletic :

« Des sources anonymes dans l’équipe et dans la ligue disent que James n’a pris aucune décision concernant son avenir. L’idée selon laquelle il pourrait vouloir une tournée d’adieu - souvent utilisée comme preuve que cette saison n’était pas sa dernière - est fausse, disent ces sources, dont plusieurs l’ayant entendu directement de James lui-même. »

Cette saison, plusieurs scènes ont pourtant laissé penser à une possible fin de cycle.

Lors de son retour à Cleveland, LeBron James avait notamment reçu un hommage appuyé avec vidéo et ovation du public, dans un moment chargé en émotion. Mais ces séquences ne traduisent pas une volonté de dire au revoir.

À 41 ans, LeBron James continue de performer à un haut niveau. Cette saison, il tourne à 20,9 points, 6,1 rebonds et 7,2 passes décisives de moyenne, tout en restant un élément central du projet des Lakers.

Plutôt que de se projeter sur une éventuelle fin, LeBron James reste focalisé sur la compétition.

Les Lakers ont terminé à la 4e place de la conférence Ouest et s’apprêtent à affronter les Houston Rockets au premier tour des playoffs.

Aucune tournée d’adieu à l’horizon donc, et un message clair : LeBron James n’a pas encore fini.

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