LeBron James, une légende qui dépasse le cadre du basket ?

Doucement mais sûrement, LeBron James se rapproche de la fin de sa carrière. A 39 ans, l’ailier des Los Angeles Lakers repousse, encore et encore, les limites. En se maintenant à un niveau de compétitivité assez incroyable malgré le poids des années.

Mais son déclin est inexorable. Et forcément, à ce stade de sa carrière, LBJ se projette, petit à petit, sur la suite de sa vie. Avec cette vision plus globale, le King a d’ailleurs affiché une envie : construire une légende qui dépasse le cadre du basket.

"De temps en temps, je pense à la façon dont j’aimerais qu’on se souvienne de moi. Et j'espère que ça ne sera pas seulement pour le basket. Si les gens ne parlent que du basket, j'aurais l'impression d'avoir failli à ma mission.

Les choses que je fais dans ma communauté, la façon dont Savannah et moi avons élevé nos enfants, ma relation avec ma mère célibataire, mon amitié avec mes amis et de rester connecté avec ma ville natale. Si ces sujets ne font pas parler chez le barber, dans les mails, les blogs, les forums, peu importe, alors ma mission n’aura pas été accomplie.

Et je n'ai pas fini. Je suis un vieux dans le monde du basket, mais je suis super jeune dans la vie. J'ai donc encore beaucoup de choses à faire", a confié LeBron James pour son émission The Shop.

En tant que joueur, LBJ a déjà écrit sa légende. Et sauf surprise, elle ne devrait pas connaître de très grands moments sur la fin de sa carrière. Par contre, sa vie va bel et bien continuer. Et il a donc des objectifs pour "réussir" à marquer son temps. Comme propriétaire d’une franchise NBA par exemple ?

